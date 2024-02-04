عبدالله بن زايد: دعم «أونروا» ركيزة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية أن دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ((أونروا)) يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقده سموه أمس، في أبوظبي مع فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، وجرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإنسانية.

واستعرض اللقاء سبل الوفاء بالاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق لا سيما في قطاع غزة، وجهود إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين بشكل مكثف ومستدام ودون معوقات.

وجدد سموه خلال لقائه لازاريني التأكيد على دعم دولة الإمارات الراسخ لـ((أونروا))، مشيراً إلى أن الوكالة وفي ظل التحديات الحالية بات تحقيق الاستدامة لأعمالها الإنسانية أولوية ملحة، وهو ما يتطلب تكاتف جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، لدعم الوكالة وكافة الجهود الأممية المبذولة لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما أعرب سموه عن تقديره لتحرك الأمم المتحدة و((أونروا)) العاجل للتحقيق في المزاعم، التي صدرت بحق عدد من الأفراد، مؤكدًا أن هذه الخطوة عكست التزام الوكالة الراسخ بقيم الأمم المتحدة وأهدافها الإنسانية النبيلة منذ إنشائها.

وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الدعوة للدول المانحة، التي قامت بتعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى بإعادة النظر في هذا القرار.

وأكد سموه أن ((أونروا)) تؤدي أدواراً حيوية كبيرة ومهمة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في قطاع غزة، مضيفاً سموه ((إن دولة الإمارات حريصة على الوقوف إلى جوارها ومساندتها في مهامها الإنسانية)).

كما أكد سموه أن إنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة والتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار هو السبيل لتوفير الحماية لكافة المدنيين، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني.

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