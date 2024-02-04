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أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية: يوم تاريخي يعزز التفاهم بين المجتمعات

2/4/2024 7:18:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

جدد السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، التأكيد على الالتزام بالتخطيط لمستقبل يسود فيه روح التفاهم والشمولية، والتكاتف معاً لأجل بناء مجتمعات مزدهرة حافلة بالمحبة، وداعية للتعايش والأخوة والسلام.

وقال الدكتور خالد الغيث،بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، ((في هذه المناسبة نعيد التركيز على مجموعة القيم الأساسية التي تربطنا معاً، وتوحّدنا كمجتمع عالمي للإنسانية جمعاء، بغض النظر عن الثقافة والدين والعرق))، مؤكداً أن هذا اليوم التاريخي الذي بات العالم يحييه في الرابع من فبراير من كل عام، هو بمثابة منارة، ترشدنا نحو تعزيز التفاهم والألفة والوحدة بين النسيج المتنوع للجماعات والمجتمعات الإنسانية.

وأوضح أن الأخوة الإنسانية مفهوم يتجاوز الحدود واللغات، ويجسّر الهوة بين الاختلافات الثقافية، مشيراً إلى أنها دعوة للاعتراف بالإنسانية المشتركة، التي نلتقي جميعاً حول قيمها النبيلة وغاياتها المثلى، وقال: في عالم يشهد النزاعات والصراعات، وتواجهنا فيه مختلف أنواع التحديات، لا يمكن إلا أنّ ندركَ أهمية تعزيز الحوار والشمولية، وأن نعمل معاً لإحياء هذا اليوم، الذي يُعتبر بمثابة تذكير قوي بأن ازدهارنا الجماعي يعتمد على اعترافنا بقيمنا المشتركة، والاحتفاء بتنوّعنا.

وأضاف: بينما نفكر في آليات تعزيز الأخوة الإنسانية، وطرق تأكيد أهميتها كحل من الحلول الفاضلة لمشكلات عالمنا المعاصر، دعونا نلتزم بتصميم أنشطة تحويلية، تعزز مبادئ الحوار والتفاهم، حيث يمكن أن تلعب اللقاءات الحوارية والملتقيات الفكرية وورش العمل والتبادل الثقافية والمبادرات التعليمية دوراً محورياً في كسر الحواجز، وتعزيز الشعور بالتقارب بين الأفراد من خلفيات متنوعة، ومن خلال هذه الأنشطة، يمكننا بناء جسور من التعاطف والألفة، وتجاوز الحدود، وبناء جسور التواصل، لأجل المساهمة في بناء مجتمع عالمي أكثر سلاماً وتسامحاً.

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