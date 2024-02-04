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«تريندز»: وثيقة الأخوة إضافة تعزز الحوار بين الأديان وتنشر ثقافة التسامح

2/4/2024 7:18:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتزامن مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، دراسة جديدة بعنوان ((وثيقة الأخوة الإنسانية في عامها الخامس: القيمة المضافة وآفاق المستقبل)).

وتعد هذه الدراسة، التي أعدها الباحث المتخصص في العلاقات الدولية محمد خلفان الصوافي، أول دراسة أكاديمية شاملة تصدر حول وثيقة الأخوة الإنسانية، وتقيم مسارها خلال السنوات الخمس الماضية، وتحدد آفاق المستقبل لتطبيقها.

وتسلط الدراسة الضوء على القيمة المضافة التي قدمتها الوثيقة على صعيد تعزيز الحوار بين الأديان ونشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل.

وتتناول الدراسة محاور أساسية، أهمها سياق نشأة وثيقة الأخوة الإنسانية، حيث تسلط الضوء على نشأة الوثيقة، بدءاً من مبادرة الحوار بين الشرق والغرب، التي طرحها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عام 2014، وصولاً إلى توقيعها من قبل شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي عام 2019.

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