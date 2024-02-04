طبيبات: التبرع بالصفائح الدموية ينقذ حياة مرضى السرطان

أكدت طبيبات متخصصات في خدمات بنك الدم – أبوظبي أهمية التبرع بالصفائح الدموية ودورها الهام في إنقاذ حياة مرضى السرطان ممن هم بحاجة مستمرة إلى هذه المادة خلال فترة العلاج الكيماوي لتجنب نزيف الدم.

وأشارت الطبيبات إلى أن الصفائح الدموية التي تمنع أو توقف النزيف، ضرورية لصحة مرضى السرطان، فغالباً ما يؤدي العلاج الكيميائي والإشعاعي إلى تثبيط نخاع العظم، حيث لا يتمكن هؤلاء المرضى من إنتاج ما يكفي من الدم أو الصفائح الدموية.

ونفت الطبيبات الاعتقاد الخاطئ بأن هذا التبرع يؤثر سلباً في الصحة، حيث إنه لا يوجد أي تأثير في صحة المتبرع، إذ إن الصفائح والبلازما يعوضهما الجسم خلال أيام.

أجزاء وقالت الدكتورة عفراء هاشم الحسن: الصفائح الدموية أجزاء صغيرة من الخلايا التي ينتجها نخاع العظم وهي ضرورية لوقف النزيف.

وأضافت: معظم تبرعات الصفائح الدموية تُعطى إلى المرضى الذين يعانون من عدم القدرة على إنتاج كمية كافية منها في نخاع العظم مثل مرضى سرطان الدم أو غيره من السرطانات ومن الممكن أن يكون لديهم كمية قليلة من الصفائح الدموية نتيجة لمرضهم أو نتيجة لمعالجة ذلك المرض، وأيضاً بعد العمليات الجراحية الكبيرة أو الجروح البالغة، و المرضى يحتاجون لنقل هذه الصفائح كي يعوض النقص الذي حدث خلال النزف.

وأوضحت أن الصفائح الدموية التي يعطيها المتبرعون في بنك الدم في العين العين تنقذ حياة هؤلاء المرضى. وبما أن الصفائح الدموية تُخزن لمدة قصيرة وهي 5 أيام فقط، لذا فإن الحاجة إلى متبرعين منتظمين ودائمين هي حاجة ماسة.

إرشادات

وأوضحت نهى عبدالرحيم سعيد، طبيبة عامة، بأنه ليس كل متبرع بالدم يستطيع التبرع بالصفائح الدموية، إذ يتحتم على الشخص أن يكون قد تبرع بالدم سابقاً، وأن يكون عمره من 18 إلى 60 عاماً ، ويجب أن يكون لديه عدد من الصفائح الدموية أعلى من المتوسط، كما يجب الامتناع عن تناول بعض الأدوية مثل الأسبرين والإيبوبرفين قبل التبرع بيومين، لأن هذه الأدوية تمنع الصفائح الدموية من القيام بعملها. وأضافت: لعملية التبرع بالدم العديد من الفوائد الصحية والمتمثلة في تحفيز النخاع العظمي لإنتاج دم جديد وضبط معدلات الكوليسترول وضغط الدم.

جرعة وأكدت وفاء المطارنة، ممرضة في بنك الدم أنه في العادة تكمن الحاجة من 2 إلى 6 وحدات دم كاملة من نفس فصيلة الدم لتشكل جرعة علاج واحدة لمريض بالغ. وأضافت: تستغرق عملية التبرع بالصفائح الدموية من 45 إلى 60 دقيقة، ويستطيع جسم المتبرع تعويضها خلال عدة أيام بعد عملية التبرع، كما يمكن للشخص المتبرع إعادة عملية التبرع مرة أخرى بعد أسبوعين من عملية التبرع الأولى.

تثقيف والتقت ((البيان)) عدداً من المتبرعين بالصفائح الدموية في بنك الدم، حيث أكدوا ضرورة نشر الوعي، وتثقيف أفراد المجتمع بأهمية التبرع بهذه الصفائح لأنها الأمل الوحيد لإنقاذ حياة المرضى الذين يعيشون عليها، ولا سيما مرضى السرطان.

وقال محمد راشد النعيمي: ((لا أتردد مطلقاً في التبرع بالصفائح الدموية، فهذا عمل إنساني نبيل، يساعد على إنقاذ حياة المرضى المحتاجين إليه، كما يساعد التبرع المنتظم على تقليل حدوث الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية، وينشط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة، ويساعد الجسم على التخلص من نسبة الحديد الزائد)).

14 تبرعاً

وأوضح سعيد محمد سلطان الكعبي أنه تبرع 14 مرة بالصفائح الدموية، ليقينه التام بأن ذلك يسهم في إنقاذ حياة الكثير من المرضى، وتحسين حالتهم الصحية، ولا سيما مرضى السرطان، حيث تعد هذه الفئة من أكثر الحالات احتياجاً للصفائح الدموية لأن العلاج الكيميائي يؤثر في كمية إنتاج الصفائح الدموية فيقلل من عددها في الجسم.

فوائد

وأشار وضاح الهاشمي إلى أن فوائد التبرع بالدم لا تقتصر على المرضى فقط، فقد كشفت الدراسات أن المتبرعين أنفسهم يجنون عدة فوائد من هذا الأمر. ولفت إلى أن عملية التبرع بالدم في بنك الدم آمنة تماماً، حيث يلتزم الطاقم الطبي بأحدث وأفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال.

وأكد أحمد سالم أنه تبرع بالصفائح الدموية ست مرات، وأوضح أن هذا التبرع له أهمية بالغة في إنقاذ حياة مرضى السرطان، إلى جانب تعزيز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

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