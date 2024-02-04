«الاتحادية للهوية والجنسية» تنجز 5 ملايين معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية في 10 أشهر

أنجزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 5 ملايين و324 ألفاً و750 معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية خلال الفترة الممتدة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الماضي 2023، بحسب تقرير صادر عن الهيئة.

ولفت التقرير كذلك إلى أن إجمالي معاملات الإعفاء من رسوم التأخير وصل إلى 43 ألفاً و258 معاملة خلال الفترة ذاتها، حيث عكفت لجان الهيئة على دراستها وفقاً للأنظمة والاشتراطات المحددة.

وأظهر التقرير إحصائيات عدد معاملات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والذي نشرته الهيئة عبر موقعها الرسمي ()، مؤكداً إنجاز الهيئة 5 ملايين و324 ألفاً و750 معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية، منها مليون و707 آلاف و19 بطاقة هوية جديدة، فضلاً عن إنجاز 3 ملايين و617 ألفاً و731 معاملة خاصة بتجديد بطاقات هوية.

وبحسب الهيئة، فإن الخدمة إلزامية للمواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، على أن يتم ربط الخدمة بخدمة إصدار تصريح الإقامة من خلال طلب الاستمارة الموحدة.

ويتوجب على المتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة ((بصمة وصورة)) خلال المدة المحددة تفادياً لإلغاء تفعيل الطلب، كما يتوجب على المتعاملين اتباع الإرشادات والمتطلبات المرسلة لهم أثناء سير المعاملة تفادياً لإلغاء تفعيل الطلب، على أن يكون جواز السفر لفئتي المقيمين ومواطني دول مجلس التعاون سارياً لمدة تزيد على 3 أشهر.

ولفتت الهيئة إلى أن من واجبات حامل بطاقة الهوية مراعاة حملها في جميع الأوقات، وأن يبرزها في حال طلبت منه طبقاً للقانون، مشيرة إلى أن لبطاقة الهوية استخدامات متعددة تشمل إثبات هوية الفرد وتوفير بيانات شخصية دقيقة عنه، والحصول على الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، والعبور عبر البوابات الإلكترونية (eGates) في مطارات الدولة.

وتشتمل البطاقة على حزمة من المميزات الأمنية منها أنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية .

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