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سعود بن صقر يعزي في وفاة أرملة المرحوم حمد الزعابي

2/4/2024 7:18:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله علياء بنت حمد الزعابي، أرملة المرحوم حمد بن قضيب الزعابي.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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