سعود بن صقر يعزي في وفاة أرملة المرحوم حمد الزعابي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله علياء بنت حمد الزعابي، أرملة المرحوم حمد بن قضيب الزعابي.
وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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