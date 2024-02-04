«إينوك» تحتفي بيوم البيئة الوطني بسلسلة جلسات تثقيفية

احتفلت مجموعة إينوك؛ الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، بيوم البيئة الوطني السابع والعشرين لدولة الإمارات، وذلك في إطار دعمها للمبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتحت شعار ((المضي قدماً نحو الحياد المناخي))، تنظّم المجموعة على مدار أسبوعٍ، سلسلة من الأنشطة الرامية لرفع مستوى الوعي بين الموظفين بالتغير المناخي، وتداعياته على البيئة والمجتمع.

وتتضمن فعاليات يوم البيئة الوطني هذا العام، جلسات توعية تثقيفية حول التأثيرات والمخاطر البيئية، والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى مبادرة لإعادة تدوير الزي الموحد للعاملين في المجموعة، مع ورشة عمل تفاعلية لتعزيز الاستدامة والوعي بتغير المناخ.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: ((تلتزم مجموعة إينوك بدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ، مثل المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

ولطالما تبوأت المجموعة مكانة رائدة في مجال تبنّي الاستراتيجيات المستدامة، لتحقيق اقتصاد نظيف، ومستقبل مرن لدولة الإمارات، والمنطقة والعالم أجمع. وانطلاقاً من الدور بالغ الأهمية الذي تسهم به الاستدامة البيئية في الحد من آثار تغير المناخ، نأخذ على عاتقنا مسؤولية بذل جهود متضافرة، لتبنّي أسلوب حياة مسؤول ومستدام، مع زيادة وعي المجتمع بالاستدامة، وتداعيات تغير المناخ)). تجدر الإشارة إلى أن مجموعة إينوك حصلت مؤخراً على شهادة ((بيان التحقق والمطابقة)) (IWA 42:2022)، وذلك تقديراً لجهود المجموعة الرامية إلى الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وصولاً لتحقيق الحياد المناخي.

ودعماً للمشروع الوطني لعزل الكربون، أطلقت المجموعة مبادرة للمساهمة بجزء من عائدات كل كوب قهوة ((زووم))، يتم بيعه في متاجر ((زووم))، لزراعة 1,500 شتلة لأشجار القرم في دولة الإمارات، ما سيؤدي إلى امتصاص ما مجموعه 18.4 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وذلك حتى يناير المقبل.

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