سلطان بن أحمد: دعم الأطفال والشباب حفز مشاركتهم في صنع مستقبل الشارقة

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على أن الرؤية الثاقبة والاهتمام اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالأطفال والشباب ودعم تطورهم وتشجيعهم، أسهم في إعدادهم وتحفيز مشاركتهم في صنع وتشكيل مستقبل الإمارة، عبر توفير أفضل الفرص الواعدة والتجارب المتكاملة التي تهدف إلى الارتقاء بهم وبمعرفتهم وبآرائهم وأفكارهم.

كلمة

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها أمس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السابع عشر لمجلس شورى أطفال الشارقة، والدور الثامن لمجلس شورى شباب الشارقة تحت شعار ((ربع قرن من التميز في العمل البرلماني))، وذلك في مقر المجلس الاستشاري، بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، ومعالي عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري للإمارة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام الشرطة، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري للإمارة، وعدد من المسؤولين في الدوائر والهيئات المحلية.

ووجه سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال كلمته، الحديث إلى أعضاء وعضوات مجلسي الشورى من الأطفال والشباب ودورهم المهم في المشاركة الفعالة عبر المناقشات وتبادل الخبرات، قائلاً سموه: ((يعد هذا الانعقاد احتفالاً باليوبيل الفضي للإنجاز البرلماني، واليوم نستكمل رحلة نجاح شورى أطفال الشارقة وشورى شباب الشارقة التي أثمرت بتوجيهات سديدة ورؤى حكيمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، اللذين آمنا ببناء جيل واعٍ، قادر على قيادة المستقبل وتحمل المسؤولية وتعزيز الهوية الوطنية)).

توجيه

كما وجه سموه المخاطبين بالحرص على الاستفادة من هذه التجربة الثرية والمفيدة، قائلاً: ((أوصيكم بتحمل مسؤولياتكم البرلمانية، فهي ليست مجرد واجب بل فرصة لخدمة وطنكم وتمثيل جيلكم خير تمثيل، وهي التجربة التي ستعكس تاريخكم البرلماني الحافل. انطلقوا بكل ثقة لتعبروا عن صوت أطفال وشباب الشارقة، وكلنا آذان صاغية لرؤاكم ومطالبكم، وسنكون عوناً لكم)).

وأدى أعضاء مجلس شورى الأطفال البالغ عددهم 60 عضواً، وشورى الشباب البالغ عددهم 80 عضواً، أمس القسم الخاص بعمل مجالس الشورى.

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