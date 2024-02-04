وزراء ومسؤولون: القيادة حريصة على مواصلة حشد الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ

أكد وزراء ومسؤولون أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، يعكس حرص القيادة الرشيدة على مواصلة حشد الجهود العالمية، لمواجهة أزمة المناخ وحماية البيئة، بما يضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً وازدهاراً للأجيال القادمة، والعمل على ترسيخ الممارسات المستدامة في جميع قطاعات الدولة، وغرس تلك الممارسات في سلوكيات المجتمع والأجيال القادمة، من أجل البناء على منجزات الإمارات في هذا المجال.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم: ((إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، يؤكد مرة أخرى أن التزام دولة الإمارات بتطبيق نهج الاستدامة في كافة جوانب الحياة هو التزام مبدئي وراسخ وممتد، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على مواصلة حشد الجهود العالمية، لمواجهة أزمة المناخ وحماية البيئة، بما يضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً وازدهاراً للأجيال القادمة)).

وأضاف الفلاسي: ((أرسى اتفاق الإمارات التاريخي في مؤتمر COP28 معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، من خلال تحقيق توافق عالمي على خطوات عملية واضحة ومحددة تعالج أزمة المناخ، وتدفع لتحقيق تنمية مستدامة اجتماعية واقتصادية تشمل الجميع، وستواصل الدولة خلال العام الحالي البناء على شبكة علاقاتها الدولية الواسعة والممتدة لعقد الشراكات وترسيخ أطر التعاون المشترك لتحويل نقاط الاتفاق على مشروعات ومبادرات مستدامة، تعود بالنفع على البشرية بأسرها)).

وقال معاليه: ((نحن بدورنا في وزارة التربية والتعليم سنواصل العمل على تضمين نهج الاستدامة ضمن النظام التعليمي، وفي مختلف المراحل وفق خطوات مدروسة تزيد وعي الطلبة، وترتقي بقدرات الكوادر التعليمية وترسخ بنية تحتية مستدامة في القطاع التعليمي، تسهم في إحداث تحول مجتمعي إيجابي ومستدام. كما أننا حريصون على إتاحة الخبرات والموارد اللازمة لكافة الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز حضور التعليم المناخي ومفاهيم الاستدامة في النظم التعليمية حول العالم، انطلاقاً من إيماننا بأن مواجهة التحديات البيئية والمناخية تتطلب تعاوناً دولياً وعملاً جماعياً، يحقق التغيير المنشود)).

ترسيخ الاستدامة

بدورها أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل 2024، يعكس حرص سموه على ترسيخ الممارسات المستدامة في جميع قطاعات الدولة وغرس تلك الممارسات في سلوكيات المجتمع والأجيال القادمة من أجل البناء على منجزات الإمارات في هذا المجال وزيادة مساهمتها في مواجهة التحديات المناخية العالمية وحماية كوكب الأرض، وذلك على غرار ما تحقق في مؤتمر الأطراف COP28، والتوافق حول ((اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي)).

كما أشارت معاليها إلى أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة هو خير محفز لوزارة التغير المناخي والبيئة- التي تشرفت بقيادة الجهود الوطنية استعداداً لمؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي– لمواصلة العمل بالتعاون الكامل مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتعزيز الاستدامة وإشراك المجتمع في رحلة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني السابع والعشرين، الذي يقام تحت شعار ((معاً لاستدامة المنتج المحلي)) دعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة مختلف الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وفئات المجتمع إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل لحماية البيئة وصيانة الموارد، ودعم وتشجيع اعتماد المنتج المحلي، مشيرة إلى استمرار تعزيز الوعي بممارسات الاستدامة وأهمية تحويل نظمنا الغذائية، لتصبح أكثر استدامة ومرونة واعتماداً على المصادر المحلية.

وفي يوم البيئة الوطني تجدد دولة الإمارات التزامها بالعمل المناخي وحماية البيئة ومواجهة التحديات، التي يتعرض لها كوكب الأرض، ومواصلة السير على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وريادته في حماية البيئة، ورؤية القيادة الرشيدة من أجل تحقيق مستقبل مستدام.

وفي إطار جهودها لدعم توفير إمدادات غذائية مستدامة تسعى وزارة التغير المناخي والبيئة إلى تعزيز التعاون وتشجيع الابتكار والحوار مع المزارعين ومربي الماشية والصيادين، كما تساعد الوزارة أصحاب هذه المهن على حفز مساهمتهم في تطوير واستدامة المنتجات المحلية.

وأثنت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على جهود هذه الفئات قائلة: ((مع احتفالنا بيوم البيئة الوطني ندعو إلى التعاون والتواصل مع المزارعين ومربي الماشية والصيادين، فهؤلاء يشكلون عماد الأمن الغذائي في دولة الإمارات، لذا علينا إزالة المعوقات أمامهم، بما يتيح لهم المساهمة بفعالية في تعزيز منتجنا المحلي، وعلينا كذلك مواصلة الابتكار في نظمنا الغذائية واستخدام أحدث التقنيات)).

وأضافت معاليها: ((بدءاً من الطعام الذي نأكله إلى المنتجات التي نشتريها، والمياه التي نستخدمها. جميعنا نؤثر بطريقة أو بأخرى في البيئة المحيطة بنا. صحيح أن أنظمتنا الغذائية تمثل ضرورة حيوية لتلبية الاحتياجات الأساسية للبشر، ولكنها مسؤولة أيضاً عن ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم)).

ودعت معالي آمنة الضحاك جميع الجهات والأطراف المعنية بما في ذلك القطاعان الحكومي والخاص والمنظمات ذات الصلة والمجتمع ككل، إلى توحيد مساعيهم لدعم وتشجيع المنتجات المحلية ودعم وتمكين المنتجين المحليين في الدولة.

ويركز موضوع يوم البيئة هذا العام على تعزيز سبل الحوار مع المنتجين المحليين والمجتمع لوضع الاستراتيجيات المناسبة، وفتح قنوات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويسلط الضوء كذلك على أهمية التعاون وتوحيد جهود جميع الجهات المعنية والمجتمع، من أجل زيادة الإنتاج المحلّي وتشجيع ثقافة الاعتماد على المنتجات الغذائية المحلية.

وتلعب المنتجات المحلية المستدامة دوراً حاسماً في تعزيز صحة المجتمع والبيئة، حيث يؤدي تبني هذه المنتجات إلى الحد من الانبعاثات، فضلاً عن مساهمتها الفعالة في نمو الشركات المحلية والازدهار الاقتصادي للمجتمع، وضمان حصول الناس - في دولة الإمارات وخارجها- على أغذية مستدامة عالية الجودة.

ويبني يوم البيئة الوطني هذا العام على منجزات مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي، حيث كانت النظم الغذائية في صلب المناقشات المعنية بالعمل المناخي في المؤتمر.

كما شهد المؤتمر تأييد أكثر من 159 من رؤساء الدول والحكومات، يمثلون معاً أكثر من 6.2 مليارات شخص لـ ((إعلان COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي)). ويقر الإعلان بقدرة النظم الزراعية والغذائية على حفز الاستجابات المبتكرة للتصدي للتغير المناخي، وضمان توفير غذاء آمن وكافٍ ومغذٍ بأسعار معقولة للجميع. وكانت الدولة قد أطلقت استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 قبل بدء مؤتمر الأطراف (COP28)، وقد أرست خطة للبناء على الزخم الناتج عن إصدار الدولة النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40 % بحلول عام 2030، وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

وبالإضافة إلى ضرورة دمج الابتكار والتكنولوجيا في أنظمتنا الغذائية تؤمن وزارة التغير المناخي والبيئة بضرورة تعاون جميع أطراف سلسلة التوريد، لضمان اتباع معايير الاستدامة في عمليات إنتاج الغذاء ومصادره واستهلاكه وحتى التخلص من بقاياه، وتستمر فعاليات يوم البيئة الوطني الذي يبدأ اليوم، حتى يوم البيئة العالمي في 5 يونيو المقبل.

التزام

من جهته أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل سنة 2024، هو تأكيد جديد على الالتزام الراسخ، الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه تعزيز الممارسات المستدامة في شتى المجالات والقطاعات، لتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وقال معاليه في كلمة له بمناسبة يوم البيئة الوطني: ((استطاعت إمارة أبوظبي تعزيز حضورها كشريك فاعل في الجهود والمبادرات العالمية الرامية إلى الحفاظ على الموارد البيئية، من خلال استراتيجيات وخطط عمل متكاملة زادت من نسب الاعتماد على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة تنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في هذا المجال)).

وأضاف معاليه: ((إن دائرة الطاقة في أبوظبي تلعب دوراً محورياً في حماية البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك من خلال اعتماد جميع النظم والسياسات، التي تضمن تطوير قطاع الطاقة مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة)).

ثقافة

من جهتها، أكدت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أن نشر الثقافة البيئية في المجتمع يعزز مفاهيم الاستدامة، ويقي من الممارسات الخطأ، التي تضر بالبيئة، وقالت إن الهيئة تسعى دائماً إلى المشاركة والاحتفاء بيوم البيئة الوطني، وغيره من المناسبات المشابهة، بهدف إبراز جهودها في المحافظة على البيئة عبر الخدمات والبرامج والمبادرات والمشاريع المرتبطة بصون البيئة، والمحافظة على التنوع البيئي وحماية الحياة الفطرية والتوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، التي تؤوي الحيوانات وتحفظها من الانقراض، وكذلك المحميات التي تضم كائنات نباتية، وبما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال تعزيز حزمة من الفعاليات والأنشطة، التي تعرف بهذا اليوم المميز، لضمان وتعزيز مقومات الحياة الكريمة والمستدامة، التي تليق بالإنسان وتلبي متطلباته المختلفة.

وقالت: ((إن الهيئة تعمل على توعية الأفراد بالبيئة المحيطة بهم وضرورة الحفاظ عليها، ونشر الثقافة البيئية وتثقيف الجمهور حول تأثير الممارسات الخطأ، التي تضر بالبيئة، بالإضافة إلى إشراكهم لتطوير المشاريع، التي تعمل على تحسين جمال البيئة وازدهارها، ودعم كافة الجهود المبذولة لحماية البيئة، وتثقيف الشباب حول مختلف القضايا البيئية)).

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