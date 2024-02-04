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انخفاض صادرات كوريا الجنوبية من البطاريات

2/4/2024 7:18:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفضت صادرات كوريا الجنوبية من البطاريات بنسبة %1.6 في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد أن كانت قد سجلت نمواً على مدى السنوات السبع السابقة وسط تباطؤ في مبيعات السيارات الكهربائية، حسبما ذكرت وزارة التجارة الكورية الجنوبية.

وأفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية بأن صادرات البطاريات القابلة لإعادة الشحن في البلاد انخفضت إلى 9.83 مليارات دولار، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ عام 2015، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكانت صادرات كوريا الجنوبية من البطاريات القابلة لإعادة الشحن في عام 2022 قد بلغت قيمتها 9.98 مليارات دولار بعد أن تجاوزت 5 مليارات دولار في عام 2017.

ويرجع الانخفاض في صادرات البطاريات أيضاً إلى زيادة إنتاج شركات صناعة البطاريات الكورية في الخارج بدلاً من توسيع المنشآت المحلية، وذلك بهدف الاستفادة من التخفيضات الضريبية خارجياً.

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