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شركة مصرية برتغالية تطلق أول مشاريعها العقارية في دبي

2/4/2024 7:18:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت شركة ستيور دي لوكس للعقارات أول مشاريعها في دبي، باستثمارات تتجاوز الـ 300 مليون درهم.

وتسعى شركة ستيور دي لوكس للعقارات التي تأسست بشراكة مصرية برتغالية إلى أن تصبح رائدة على المستوى المحلي في بيئة عقارية مميزة وجاذبة، حيث قامت الشركة بشراء قطعتي أرض في منطقة مدينة محمد بن راشد ـــ ميدان بأكثر من 130 مليون درهم، فيما تعتزم توسيع أعمالها في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده دبي.

وتشهد عقارات دبي في 2024، بداية عام قياسية جديدة للسنة الثالثة على التوالي، بعدما حققت تصرفات السوق العقاري قفزة قوية، خلال يناير الماضي، حيث وصلت إلى 65 مليار درهم، كما يواصل القطاع العقاري في الإمارة تأكيد دوره كأحد الأدوات الجاذبة للاستثمار، مقارنة مع أسواق منافسة، حيث يوفر جميع الخيارات للمستثمرين.

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