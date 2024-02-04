تجارب ملهمة في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»

في إطار قصص الإلهام التي رواها مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024، استمع الحضور إلى تجارب مميزة لرجال أعمال ناجحين في مجالات مختلفة، خلال جلسات حوارية وخطابات ملهمة تحدث فيها كريس بارتون، مبتكر تطبيق شازام، عن كيفية تحويل فكرة التعرف على الموسيقى والأغاني من أمر ((شبه مستحيل)) إلى ابتكار عالمي يستخدمه أكثر من 2.1 مليار شخص. كما شارك رجل الأعمال السعودي عبدالمجيد الصيخان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((تمارا))، قصته الملهمة في جلسة بعنوان ((قصة رجل الأعمال المتسلسل)).

رائد موسيقي

وعاد كريس بارتون في سرده إلى مراحل الطفولة، حيث كان يعاني من مشاكل صحية وتعليمية ومالية، رافقها جهود مثابرة وفكر مولع بالابتكار. يقول كريس: ((كنت أعاني من مرض كساح الأطفال، ومشاكل في النطق، وعندما دخلت كلية الهندسة لم أستطع مواكبة زملائي، وكانت درجة نجاحي على حافة الرسوب، لكني لم أستسلم لليأس أو الفشل، بل مضيت في التعلم، ولشدة وصعوبة معاناتي أصبحت أحب السحر، ظناً مني أنني أحتاج إلى حلول سحرية للتغلب على التحديات التي واجهتني في الحياة)).

رجل متسلسل

وشهدت ((منصة التأثير)) خلال فعاليات اليوم الأول من ((مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024))، جلسة حوارية بعنوان ((قصة رجل الأعمال المتسلسل)) مع رجل الأعمال عبدالمجيد الصيخان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((تمارا))، وحاوره فيها طارق بياع مقدم بودكاست ((توكس وذ تي))، أضاءت الجلسة على قصته الشيقة والملهمة، كاشفاً أسرار نجاحه ورؤيته لمستقبل شركة تمارا، التي تقدم خدمة ((اشتر الآن وادفع لاحقاً))، وتعد من أسرع الشركات الناشئة نمواً في المنطقة، حيث أكد أهمية الفريق الذي يعتمد عليه رائد الأعمال، وأن رأس المال مع ضرورته إلا أنه لا يمثل كل شيء.

مشاريع ناجحة

من جانبها، حظيت الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة في قطاع الأغذية والمشروبات وخدمات المطاعم بنصيب وافر من جلسات المهرجان، حيث نظم جلستين نقاشيتين الأولى بعنوان ((البقاء على مسافة آمنة: أهمية الاتساق والثبات في نجاح المشروع))، والثانية بعنوان ((البنت مثل أمها: تعزيز الروابط من خلال ريادة الأعمال))، وتناولت الجلستان القطاع من منظورين مختلفين.

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