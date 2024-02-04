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«تامادا».. وجهة جديدة لتناول الطعام الفاخر تفتح أبوابها في دبي

2/4/2024 7:18:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن فندق إس إل إس دبي بالتعاون مع 7 مانجمنت للضيافة والترفيه افتتاح تامادا (TAMADA) الوجهة الجديدة لتناول الطعام الفاخر في دبي، وذلك في الطابق 74 من فندق ومساكن إس إل إس دبي في ((داون تاون دبي))،، حيث يقدم مجموعة متنوعة من المأكولات الأوروبية الشرقية بلمسة خاصة.

وسيقوم خبراء المأكولات والمشروبات بإضفاء الحيوية على أجواء تامادا من خلال ابتكار تجربة تتضمن برنامجاً ترفيهياً حياً تقدمه مجموعة من منسقي الأغاني الشهيرين، وكل ذلك تحت إشراف المايسترو اللبناني غي مانوكيان.

وأكثر ما يميز زيارة تامادا هو تقديم مجموعة من أنواع الكافيار الفاخرة إلى جانب أشهى الأطباق التي تضمها قائمة مميزة تشمل اللحم البقري المطهو ببطء على مدار 12 ساعة وسمك السلمون المدخن الروسي وشرائح لحم الواجيو توماهوك والتونة زرقاء الزعانف واليانسون النجمي مع كونفيت التوت والليمون. وقال ربيع فخر الدين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة 7 مانجمنت: ((يسعدنا أن نرحب رسمياً بالضيوف في مطعم تامادا، الذي نرى أنه سوف يصبح سريعاً المكان المفضل في دبي للأطباق الأصيلة المعدة بشكل جميل، فضلاً عن توفير أجواء لا مثيل لها تماماً في أي مكان آخر)).

وقال سبنسر واداما، مدير عام فندق ومساكن إس إل إس دبي: هذا التعاون مع 7 مانجمنت يشكل فصلاً جديداً بالنسبة لنا، حيث قمنا معاً بخوض تجربة متميزة تمزج بين نكهات أوروبا الشرقية الغنية وتناول الطعام المعاصر في قلب داون تاون دبي.

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