دبي منطلق منتجي ومصدري «حزام القهوة» العالمي

كشف سعيد أحمد السويدي مدير إدارة السلع الزراعية في مركز دبي للسلع المتعددة، أن مركز القهوة يستهدف استقطاب 100 شركة جديدة على الأقل خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن حجم واردات البن الأخضر إلى المركز الموجود في ميناء جبل علي نمت بنسبة 2000% خلال السنتين الماضيتين.

وتفصيلاً، قال السويدي، في تصريحات خاصة لـ ((البيان)) على هامش فعاليات معرض (عالم القهوة - دبي 2024)، إن عدد الشركات في مركز القهوة الموجود في ميناء جبل علي بلغ 250 شركة عالمية ومحلية متخصصة في صناعة وتجارة القهوة بنهاية 2023، فيما يستهدف المركز استقطاب 100 شركة جديدة على الأقل خلال العام 2024 ليرتفع بذلك عدد الشركات التي تعمل في تجارة وصناعة القهوة إلى 350 شركة بنهاية العام الجاري.

وأضاف السويدي أن العالم يتذوق القهوة اليوم عبر دبي، لا سيما مع البنية التحتية والتكنولوجية المتقدمة والتسهيلات والخدمات اللوجستية التي يقدمها المركز عبر مقره ومستودعاته في جبل علي، وباتت دبي اليوم لاعباً رئيساً على مستوى إعادة التصدير والتجارة وصناعة القهوة، ومركزاً بارزاً لصفقات التجار العالميين.

وتابع السويدي ((اليوم يستقبل مركز القهوة منتج البن الأخضر من كل دول حزام القهوة العالمي، بدءاً من اليمن إلى السعودية في المنطقة العربية، ثم انتقالاً إلى أفريقيا عبر منتجين رئيسيين مثل كينيا وروندا وأوغندا والكاميرون، ثم أمريكا الوسطى والشمالية متمثلة بجامايكا وجزر كونا التابعة لهاواي في أمريكا، ثم أمريكا اللاتينية عبر أكبر منتج للقهوة في العالم متمثلة بالبرازيل، مروراً بآسيا والتي يتواجد فيها ثاني أكبر منتج في العالم وهي فيتنام ثم تليها كمبوديا، واليوم باتت دبي هي المركز والمنطلق لجميع مصدري ومنتجي حزام القهوة هذا)).

وكشف السويدي أنه لا يوجد مستودعات في العالم لديها هذا التنوع بواردات البن الأخضر من دول الحزام مثل مركز القهوة في دبي، مشيراً إلى أن أكبر وأبرز تجار القهوة عالمياً يقصدون اليوم مركز القهوة في دبي، حيث لا يوجد أي مركز عالمي آخر لديه مستودعات داخل ميناء مثل ميناء جبل علي العالمي.

وأكد السويدي أن دبي باتت اليوم المركز المثالي لشراء وتجارة القهوة وإعادة تصديرها، لافتاً إلى أن النمو في حجم واردات البن الأخضر إلى المركز بلغ 2000% خلال السنتين الماضيتين، حيث يتم إعادة تصدير 60% من واردات البن الأخضر إلى كل دول العالم في الشرق والغرب، و40% من البن الأخضر يدخل إلى السوق المحلي.

وأوضح مدير السلع الغذائية في مركز دبي للسلع المتعددة، أن تميز دبي على المستوى العالمي في مجال تجارة القهوة جاء نتيجة عوامل رئيسية عدة، منها تواجد مركز القهوة في ميناء جبل علي، علاوة على ذلك فإن أكبر منتج ومصدر للقهوة في العالم وهي البرازيل تقوم بعمليات التصدير عبر ميناء سانتوس (أحد أكبر الموانئ في أمريكا اللاتينية والمشهور عالمياً بصادرات القهوة) والذي يدار ومملوك لموانئ دبي العالمية.

وتابع ((تصدر البرازيل اليوم 70% من إنتاجها للقهوة عبر هذا الميناء، وبالتالي فإن رحلة البن من أكبر منتج في العالم تأتي اليوم عبر خط مباشر من سانتوس إلى جبل علي، وهذا الأمر غير موجود في أي مكان آخر في العالم)).

وأضاف السويدي إن التجار الأفارقة يحبذون ويفضلون التجارة والقيام بصفقات القهوة عبر دبي، وذلك بسبب التنوع في المنتجات وسهولة مقابلة تجار من دول أخرى، فدبي اليوم استطاعت خلق بيئة متخصصة ومتكاملة لصناعة وإنتاج وإعادة تصدير القهوة، والجدير بالذكر أن دبي تمتلك اليوم أكبر محامص القهوة عالمياً، وحتى بالنسبة لعمليات ما قبل التحميص والخاصة بتنقية وتنظيف الشوائب من البن الأخضر فيتم عبر معدات وأجهزة متطورة في دبي لتكون بجودة عالمية وذات نخب أول، وهذا القسم المتخصص بهذه العملية متواجد في أماكن قليلة في العالم منها مركز القهوة في دبي.

ومن ناحية التصنيع، قال السويدي ((ارتفع عدد منتجات القهوة التي يتم تصنيعها في مركز القهوة في جبل علي من 6 منتجات في 2019 إلى أكثر من 25 منتجاً اليوم، حيث يقوم المركز عبر معداته المتطورة بكامل عمليات ومراحل التصنيع للشركات العالمية والمحلية سواء من ناحية التحميص أم التنقية من الشوائب أم إنتاج كبسولات القهوة أو إطلاق منتجات جديدة للسوق)).

وأشار السويدي إلى أن المركز عبر جهاز متطور ومتخصص يصنع اليوم 7 منتجات خاصة بالقهوة المتخصصة (Specialty Coffee) سريعة التحضير، وأبرزها المنتج v60 المعروف عالمياً، علماً أن هذا النوع من المنتجات يتم تصنيعه في مكانين حول العالم فقط هما اليابان ودبي.

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