«ذا جرين بلانيت دبي» تستضيف طلبة وطالبات «قرية سند» من أصحاب الهمم

استضافت ((ذا جرين بلانيت دبي))، الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، مؤخراً، 50 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم من الأطفال والبالغين من قرية سند، ممن تتراوح أعمارهم بين 3-18 عاماً بصحبة معلميهم، لقضاء يوم حافل بالمرح والمتعة، وتعد تلك الزيارة واحدة من مبادرات المسؤولية المجتمعية الخاصة بـ((ذا جرين بلانيت دبي)) تجاه مجتمع الإمارات.

وقالت العنود الهاشمي، نائب الرئيس للثقافة المؤسسية والاستدامة في شركة دبي القابضة للترفيه: ((ذا جرين بلانيت دبي تعد مركزاً معتمداً للتوحد، يوفر تجارب تعليمية لزواره من الكبار والصغار على حدٍ سواء. وقد حظي طلبة وطالبات قرية سند بفرصة التعرف إلى العديد من أنواع الحيوانات والنباتات ضمن البيئة الآمنة التي نوفرها، حيث أظهرت الدراسات أن التواجد ضمن بيئة طبيعية ينطوي على تأثير مهدئ على السلوك الإنساني)).

وقالت حنين أبوبكر، مدير قسم الورش والدمج في قرية سند: ((كانت زيارتنا لـ((ذا جرين بلانيت دبي)) تجربة رائعة بكل ما تحمله الكلمات من معانٍ، حيث تمكن الطلبة من استكشاف روعتها وخوض تجارب حسية فريدة والتواصل عن قرب مع الطبيعة، وكان من الرائع رؤية جميع الطلبة هادئين تماماً خلافاً لما يكونون عليه في الأماكن الأخرى)).

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