مواهب إماراتية شابة تبدع تصاميم مبتكرة بمعرض «الساعات والمجوهرات»

تألقت إبداعات المصممين والمواهب الإماراتية الشابة المشاركة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي اختتم فعالياته مساء أمس في مركز إكسبو الشارقة، بعرض متميز لأحدث مجموعاتهم المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية ذات الطابع العالمي، خلال مشاركتهم في منصة ((صاغة الإمارات))، التي خصصتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في المعرض.

وتضمنت مشغولات العارضين الإماراتيين مجموعة من التصاميم العالمية المبتكرة التي تعرض لأول مرة، من أبرزها مشروع الرسم بالألماس الذي قدمته المصممة الإماراتية شما الفلاسي، إلى جانب عرض لعدد من المشغولات الذهبية التي مزجت بين التراث الإماراتي والتصاميم العصرية العالمية، ومن ضمنها مجموعة الـ((بوشوك)) المزينة بالألماس ولون المينا، التي تمت صياغتها وفق أعلى مستويات البراعة والإبداع الفني في تصاميم الذهب والمجوهرات. وحظيت المنصة، التي شهدت هذا العام مشاركة أكثر من 20 مصمماً ومصممة، واستقطبت 8 مشاركات جديدة، بإقبال كبير من الزوار ومحبي المشغولات الذهبية.

وأشارت المصممة شما الفلاسي إلى أن مشروع الرسم بالألماس الذي أطلقته خلال المعرض جاء على ضوء الزيارة التي نظمتها غرفة الشارقة للمصممين الإماراتيين إلى إيطاليا، حيث استوحت فكرة المشروع خلال زيارتها إلى متحف فلورنسا، وعلى ضوء لقائها عدداً من المصممين الإيطاليين المختصين في صياغة الألماس، حيث تتمحور فكرة المشروع حول الرسم بحبيبات من الألماس، ويحتوي على تصاميم داخلية تحتاج لإضاءة خاصة للكشف عنها.

من جانبها أعربت المصممة فاطمة البناي عن شكرها لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على إتاحة الفرصة لها ولزملائها للمشاركة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ضمن منصة صاغة الإمارات التي قدمت لهم كل الدعم لتطوير مهاراتهم الحرفية وعرض ابتكاراتهم وإطلاق أحدث تصاميمهم من خلال هذا الحدث المهم، مشيرة إلى أنها حرصت هذا العام على إطلاق مجموعات متميزة من الذهب والمجوهرات التراثية ذات التصاميم العصرية، ومن ضمنها قطعة الـ((بوشوك))، التي تمت إضافة الألماس ولون المينا عليها، حيث يمكن للراغبين بشرائها الاختيار من بين أكثر من 40 لوناً.

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