34 رائدة أعمال إماراتية يستعرضن مشروعاتهن في «مبدعة»

شاركت أكثر من 34 رائدة أعمال إماراتية في معرض ((مبدعة)) الذي نظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وافتتحت المعرض أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي بمنطقة القناة – أبوظبي، بحضور وفد من مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي وعدد كبير من سيدات الأعمال.

30 منصة

وأكدت فاطمة البلوشي مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي لـ ((البيان)) أن معرض ((مبدعة)) ضم أكثر من 30 منصة إضافة إلى عربتين لرائدات أعمال ومبدعات تمارسن أنشطة تجارية مختلفة، مشيرة إلى أن كل عربة تعرض منتجات اثنتين من رائدات الأعمال المبدعات، حيث يتم استعراض منتجات سيدات الأعمال من السلع والمنتجات والخدمات.

وأوضحت أن عدد رخص ((مبدعة)) الصادرة عن مجلس سيدات أعمال أبوظبي بلغ 2463 رخصة، وهو ما يعكس أهمية برنامج ومعرض ((مبدعة)) ودوره في مساعدة ودعم المرأة الإماراتية.

قطاعات مختلفة

وقالت شيخة النويس، نائب الرئيس في إدارة علاقات الملاك في ((شركة روتانا لإدارة الفنادق)) إن المعرض يضم سيدات أعمال مبدعات في قطاعات مختلفة من الأعمال. وأضافت إنه تم اختيار مكان المعرض بعناية شديدة في منطقة القناة بأبوظبي، حيث تشهد المنطقة إقبالاً كبيراً في هذا الوقت من العام.

وقالت منى الراشدي عضو مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، إن معرض مبدعة يحظى باهتمام شريحة واسعة من أفراد مجتمع أبوظبي، مشيرة إلى ضرورة دعم رائدات الأعمال والمبدعات من مختلف الشرائح وفي شتى المجالات، وتشجيعهن على خوض تجربة ريادة الأعمال وتأسيس مشروعاتهن الخاصة.

وقالت حمدة الخاجة، رائدة أعمال ومصممة شخصيات كرتونية ورسوم متحركة، إنها تخرجت من جامعة زايد في الفنون الجميلة والرسوم المتحركة، وإنها تشارك للمرة الأولى بدعم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، حيث تعرض مختلف المنتجات مثل الدلاغات، الميداليات، الاكسسوارات، الدمى، الدفاتر وأظرف للعيدية.

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