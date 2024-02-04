«سويس إنفو»: دبي تتفوق على سويسرا بسوق الذهب

أكد موقع ((سويس إنفو)) الإخباري المركز المتصاعد لمدينة دبي في تجارة الذهب وكيف تفوقت على سويسرا التي حافظت على المركز الأول في هذا القطاع الاقتصادي المهم لعقود.

وقال الموقع إن ((الذهب موجود في كل مكان في دبي. فهو يلمع في نوافذ المتاجر في السوق القديم، بينما تتلألأ ناطحات السحاب العصرية للغاية بهذا المعدن وغيره من المعادن الثمينة في أفق المدينة المتألقة. وعلى النقيض من سويسرا التي يعيقها الكثير من الحذر، ترسخ دولة الإمارات وضعها كمركز رئيسي للذهب)).

ودولة الإمارات، وخصوصاً دبي، آخذة في الارتفاع كمركز عالمي للذهب. ومنذ عام 2012، استفادت من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الحديثة وسياساتها الصديقة للأعمال لجذب اللاعبين العالميين.

وفي حين توفر سويسرا نظاماً مالياً راسخاً وسوقاً منظمة، فإن الإمارات توفر بيئة ديناميكية وتطلعية مع التركيز القوي على الابتكار، الابتكار في الهندسة المعمارية والتكنولوجيا الرقمية وبيئة الأعمال. وقالت مارسينا هانتر، خبيرة الذهب المقيمة في أستراليا، لموقع ((سويس إنفو)): الإمارات أصبحت مركزاً رئيسياً للذهب.

وتستورد دبي وتصدر بالفعل كميات كبيرة من الذهب، بما في ذلك إلى سويسرا. في بعض النواحي، يمكنك القول إن دبي أكبر بالفعل من سويسرا، خصوصاً فيما يتعلق بـ (واردات الذهب من) المشغولات. لقد كانت سويسرا دائماً الدولة الرائدة في العالم في استيراد وتصدير الذهب من حيث القيمة، لكن حصة الإمارات المتزايدة تعني أنها الآن من بين الدول الخمس الأولى.

ارتفاع مستمر

وقال كريستوف وايلد، الرئيس التنفيذي السابق لمصفاة أرجور هيرايوس السويسرية ورئيس الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن الثمينة ((تعد دبي سوقاً مهماً ومركزاً عالمياً لأعمال المعادن الثمينة)). وأضاف: ((ستكون أكثر أهمية في المستقبل))، مشيراً إلى موقعها الاستراتيجي والتطور السريع للبنية التحتية والبيئة الملائمة للأعمال إلى جانب إمكانات النمو في الخدمات المالية.

وحسب الموقع، فإن الصادرات الرئيسية لدولة الإمارات إلى سويسرا تتضمن الذهب. وبلغت الشحنات من الدولة العربية 7.9 مليارات فرنك سويسري (9.16 مليارات دولار) في عام 2022، وفقاً للمكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة، عاملاً أساسياً في صعود الإمارات ودبي بصفة خاصة في سوق الذهب العالمي. حيث يضم مصافي كبرى مثل سام للمعادن الثمينة والاتحاد وذهب الإمارات. في عام 2021، كشفت الإمارات عن معيار التسليم الجيد الخاص بها، والذي بني على معيار دبي للتسليم الجيد، ومثل ما يعادله في LBMA، ويشتمل على مجموعة قواعد تحكم تسوية الذهب والاتجار به.

وهو يفرض عمليات تدقيق سنوية على الجهات الفاعلة في قطاع الذهب لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال والمصادر المسؤولة. وبينما لا تزال سويسرا موطناً لخمسة من أكبر وأهم المصافي في العالم، فإن دولة الإمارات لديها ضعف عدد المصافي.. وفي عام 2022، وقعت اتفاقية تجارية مع الهند، ثاني أكبر مستهلك للمجوهرات الذهبية في العالم بعد الصين، وعميل رئيسي لمصافي التكرير السويسرية.

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