التوقعات الخاطئة تحرج خبراء الاقتصاد.. والفشل في 3 تطورات

يواجه خبراء الاقتصاد انتقادات بعدما أخطأت تقديراتهم المرتبطة بالتضخم وفشلوا في توقع الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد بينما توقعوا ركوداً لم يتجسد.

وجد الخبراء صعوبة في التنبؤ بـ 3 تطورات للأوضاع الاقتصادية في ظل وباء كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية وأخيراً، النزاع في الشرق الأوسط.

المركزي الأوروبي

وضمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صوتها إلى الأصوات المنتقدة لخبراء الاقتصاد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي.

وقالت إن ((العديد من خبراء الاقتصاد هم في الواقع عبارة عن زمرة قبلية))، في إشارة إلى غياب الانفتاح على توجهات علمية أخرى. وأضافت لاغارد التي شغلت في الماضي منصبي مديرة صندوق النقد الدولي ووزيرة المال الفرنسية إن الخبراء ((يقتبسون أقوال بعضهم بعضاً.. لا يتجاوزون حدود عالمهم لأنهم يشعرون بالارتياح فيه)). ويؤكد بعض خبراء الاقتصاد بالفعل أن على أقرانهم الخروج من دائرتهم المريحة المتمثلة بجداول بيانات ((إكسل)) والنماذج الجامدة.

وقال كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو لدى مصرف ((آي إن جي)) بيتر فاندن هوت بنبرة ساخرة إن العالم ((تغير بعض الشيء)).

وبعد سنوات من التضخم المنخفض، أدت إعادة فتح اقتصادات العالم إلى ارتفاع الأسعار التي ازدادت أكثر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لتثبت عدم صحة تطمينات لاغارد ورئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أن الزيادات ستكون ((عابرة)) فحسب. واضطرت المصارف المركزية لرفع معدلات الفائدة مرات عدة لمكافحة التضخم. وبينما تراجعت زيادات الأسعار في الشهور الأخيرة، أبقى صانعو السياسات المعدلات مرتفعة بانتظار تحديد إن كان بإمكانهم خفضها لاحقاً هذا العام.

إقرار بالخطأ

وأقرت لاغارد بأن التوقعات التي استندت إليها قرارات البنك المركزي الأوروبي لم تكن صحيحة على الدوام، ولم تأخذ نماذجها العوامل المرتبطة بالأزمات في الاعتبار.

وقال فاندن هوت إن ((إمكان الوثوق بالنماذج التي نستخدمها حالياً أقل نظراً إلى وجود العديد من العوامل التي يصعب دمجها)) فيها.

وأشار خصوصاً إلى اضطراب سلاسل الإمداد بعد الوباء ونقص العمالة والتوترات الجيوسياسية. أخطأ خبراء الاقتصاد بعودتهم إلى منظور الماضي. وقال خبير الاقتصاد لدى ((أليانز تريد)) ماكسيم دارميه إن ((مصدر الفشل ليس النماذج الاقتصادية، بل افتقار خبراء الاقتصاد إلى الخيال)).

وأضاف ((استقروا على أمجادهم الماضية)) بعد 30 عاماً من العولمة ((سرى كل شيء خلالها على ما يرام)).

ركود لم يحدث

وبينما لجأت المصارف المركزية لرفع معدلات الفائدة لمنع خروج الاقتصادات عن السيطرة، حذر الخبراء من أن النمو في البلدان المتقدمة سيسجل تراجعاً حاداً أو حتى انكماشاً في 2023. لكن ما حصل أن اقتصاد الولايات المتحدة سجل نمواً العام الماضي بينما بقي اقتصاد منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، ضمن منطقة النمو. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2024 إلى 3.1 في المئة، عازياً الأمر إلى الصمود غير المتوقع في اقتصادات رئيسية ناشئة ومتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة والصين. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة برنستون ألان بلايندر ((هناك أحجية في تباطؤ التضخم الواضح هذا)).

توافرت كل المؤشرات الدالة على ركود مقبل، لا سيما معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، بينما هيمن تشاؤم على المؤشرات، علماً أنه في سبعينيات القرن الماضي، كان الركود المخرج الوحيد من التضخم المرتفع. لكن اتهم خبراء الاقتصاد مجدداً بضيق الأفق.

أرجع فاندين هوت الأمر جزئياً إلى ضعف نوعية البيانات وتراجع معدلات الرد على الاستطلاعات.

كما ساهمت في الأمر ظواهر جديدة. فعلى سبيل المثال، ساعدت المدخرات في زيادة الاستهلاك بينما تعاملت الشركات ((بشكل أفضل)) مع معدلات الفائدة مما كان عليه الحال في الماضي، بحسب المدير العام لـ((ماركت سكيوريتيز موناكو)) Market Securities Monaco SAM كريستوف بارو.

وجوه جديدة

أفادت الحائزة جائزة نوبل في الاقتصاد إستر دوفلو في مقابلة مع فرانس برس أخيراً أن خبراء الاقتصاد تراجعوا إلى ((المرتبة الأخيرة)) على قائمة المهن الأكثر جدارة بالثقة، ليتفوق عليهم حتى خبراء الأرصاد الجوية.

أدى ذلك إلى محاولات للتغيير. ففي يوليو، عين بنك انجلترا الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن بيرنانكي ليقود مراجعة لسير عمليات التوقع التي يعتمد عليها المصرف بعدما واجه انتقادات لفشله في توقع التضخم المرتفع.

من جهته، قرر بنك كندا استبدال نماذجه القديمة بمنهجيات استشرافية أكثر. وقال فاندن هوت ((الجميع يعلم أن النماذج الحالية لم تعد مقبولة لوضع توقعات جيدة.. نحتاج إلى التفكير بشكل مختلف أو على الأقل إلى توسيع النماذج عبر إدماج عناصر أخرى)).

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