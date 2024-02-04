7 توجهات رئيسية تقود القطاع المالي العالمي في 2024

توقع سنشري فاينانشال 7 توجهات رئيسية تقود القطاع المالي في 2024، بداية من ((التحالف بين التكنولوجيا المالية والبنوك في مجال الذكاء الاصطناعي))، و((التمويل المستدام))، و((التأمين المدعوم بالذكاء الاصطناعي))، و((الحوسبة الكمية))، و((التمويل اللامركزي))، و((العملات الرقمية للبنوك المركزية))، و((تمويل سلسلة التوريد))، وذلك بحسب فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار في سنشري فاينانشال.

التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي

شكل الذكاء الاصطناعي التوليدي التوجه الأبرز في كل القطاعات طوال عام 2023. حيث من المتوقع أن يمهد هذا التوجه الطريق مستقبلاً أمام توجه آخر، يتجلى في زيادة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والبنوك في سعيها للتغلب على بعض مشكلاتها.

وتشمل هذه المخاوف، على سبيل المثال لا الحصر، خصوصية البيانات، والتحيزات المحتملة في الخوارزميات، والتكاليف المرتفعة للحوسبة، حيث تسعى البنوك دائماً إلى حماية بيانات عملائها مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح النافذة. وهذا يتطلب قدراً كبيراً من الوقت والموارد والاستثمارات، والتي يمكن توظيفها من أجل تحقيق أرباح أكبر للشركات.

تمتلك الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الموارد اللازمة والقدرة على الابتكار لتطوير حلول مخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تلبي الاحتياجات التنظيمية والتشغيلية الخاصة بالبنوك.

ويشمل ذلك استخدام تقنيات الكشف عن عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، والتخطيط المالي المخصص، وخدمة العملاء الآلية، والجمع السريع للبيانات ضمن نموذج أعمال البنك.

مما يمكن البنوك من توفير خدمات مخصصة للعملاء وتقديم الدعم الذكي بسرعة وكفاءة. كما تستفيد شركات التكنولوجيا المالية من هذه التقنيات كونها توفر لها فرصة لتعزيز مصادر إيراداتها وترسيخ تواجدها في هذا القطاع.

التمويل المستدام

تمتلك الاستثمارات المستدامة الإمكانيات لتحقيق نمو هائل، حيث من المتوقع أن يزداد حجم السوق العالمي للتمويل الأخضر ليصل إلى 3650 مليار دولار بحلول عام 2031. حيث يشكل ظهور شركات مثل يايزي، وهي شركة تكنولوجيا مالية تقدم تقييمات دقيقة حول الاستدامة في معاملات العملاء، توجهاً متصاعداً في عام 2024.

حيث تجري هذه الشركات تقييمات شاملة للرحلات الجوية بما في ذلك عمليات شراء تذاكر الرحلات الجوية ونوع الطائرة ودرجة المقصورة ومدى التزام شركة الطيران بالاستدامة، والتي تهدف بمجملها إلى توجيه القرارات المالية نحو خفض البصمة الكربونية. يدفع الوعي المتزايد بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة للمستثمرين، الحكومات إلى تطبيق اللوائح والسياسات التي تشجع الممارسات المستدامة في القطاع المالي.

ويشمل ذلك الإقرارات الإلزامية حول التأثيرات المناخية والتصنيفات الخضراء والمبادرات التي تعزز الاستثمارات المستدامة. حيث من المتوقع كنتيجة لذلك أن يرتفع الطلب على المنتجات والخدمات المالية المستدامة في عام 2024، مثل السندات الخضراء وصناديق الاستثمار ذات التأثير البيئي وبطاقات الائتمان المستدامة.

التأمين المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يشق قطاع التأمين طريقه نحو التحول الرقمي في عام 2024، مدعوماً بالاعتماد على الخدمات السحابية واستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. حيث من المتوقع أن يزداد الاعتماد على البرمجيات كخدمة مع تحول القطاع نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات. يتسم قطاع التأمين بغزارة البيانات مما يعزز الحاجة إلى الرقمنة.

حيث من المتوقع أن تلعب خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة أدواراً محورية في عمليات الاكتتاب، مما يمكن شركات التأمين من تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة وتسهيل عمليات اتخاذ القرار. كما من المتوقع أن تعزز تقنية البلوك تشين من الأمن والشفافية في المعاملات، مما يحد من عمليات الاحتيال ويقلل التكاليف الإدارية.

الحوسبة الكمية

من المتوقع أن تكتسب الحوسبة الكمية زخماً في عام 2024، لا سيما لدورها في تحسين المحافظ الاستثمارية، وإدارة المخاطر، وكشف عمليات الاحتيال، والأمن السيبراني، وخوارزميات التداول، والصفقات المالية السريعة، وإدارة الثروات الشخصية. كما تمتلك الحوسبة الكمية القدرة على محاكاة أعداد كبيرة من السيناريوهات المالية المعقدة، وتحديد الأنماط والارتباطات الخفية، وكشف نقاط الضعف في الأنظمة الأمنية بدقة غير مسبوقة.

حيث يمكن لشركات التداول السريع استخدام هذه التقنية لتحسين خوارزميات التداول وتنفيذ قرارات التداول بسرعات كبيرة للغاية والقيام وإجراء التعاملات بأقل قدر من التكاليف. كما يشكل ظهور الحوسبة الكمية تهديداً لخوارزميات التشفير الحالية، مما يجبر البنوك على الانتقال إلى طرق التشفير الآمن الكمية أو ما بعد الكمية. وقد حفز هذا التحدي ظهور التقنيات المالية الكمية وأجبر البنوك على تطوير بيئات آمنة كمياً لتخزين البيانات وتأمينها.

التمويل اللامركزي

من المتوقع أن يكتسب التمويل اللامركزي مكانة بارزة خلال السنوات المقبلة، حيث يقلل من الاعتماد على الوسطاء الماليين مثل البنوك، والتي غالباً ما تفتقر إلى الشفافية. كما أنه يعزز ثقافة الشمول المالي من خلال تمكين الأفراد المستبعدين من النظام المصرفي التقليدي من الوصول إلى الخدمات المالية.

ستعمل العقود الذكية، والتي تعتبر الأساس للامركزية المالية المبنية على تقنية البلوك تشين، على أتمتة وتنفيذ الاتفاقيات المالية بسلاسة، مما يلغي دور الوسطاء ويعزز الكفاءة. لن يقتصر دور التمويل اللامركزي على التطورات على تبسيط المعاملات فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تقليل التكاليف المرتبطة بها بشكل كبير.

كما ستشهد منصات الإقراض والاقتراض اللامركزية نمواً كبيراً. حيث تمكن هذه المنصات المستخدمين من إقراض أو اقتراض الأصول بشكل مباشر، دون الحاجة إلى المؤسسات المالية التقليدية. يوفر نموذج الند للند هذا إمكانية تحسين أسعار الفائدة لكل من المقرضين والمقترضين.

ومن المتوقع أن تشهد البورصات اللامركزية إقبالاً أوسع، مما يسمح للمستخدمين بتداول الأصول الرقمية مباشرة دون الاعتماد على المنصات المركزية. كما سيسهم في تعزيز الأمن ويقلل من مخاطر حوادث القرصنة المرتبطة بالبورصات المركزية.

كما يمكن استخدام محافظ التمويل اللامركزي للقيام بعمليات الدفع عبر الحدود، ومنع عمليات الاحتيال، واتخاذ إجراءات للتحقق في إطار مكافحة غسيل الأموال، وذلك لقدرتها على العمل عبر سلاسل الكتل المختلفة.

العملات الرقمية للبنوك المركزية

تدرس البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إمكانية إطلاق عملاتها الرقمية المنظمة الخاصة بها. حيث تعتبر إسبانيا رائدة في هذا المسار، حيث أجرت اختبارات أولية لرمز اليورو الرقمي، وذلك بالتزامن مع اختبار اليوان الرقمي، الذي أنشأه بنك الشعب الصيني، في برامج تجريبية مختلفة بهدف الوصول إلى السكان غير المتعاملين مع البنوك أو الذين يعانون من نقص في الخدمات المصرفية.

قد تؤدي هذه التطورات في سلسلة الكتل وتقنية السجلات المحاسبية الموزعة، التي بنيت عليها العديد من العملات الرقمية للبنك المركزي، إلى تحسين الكفاءة والأمان وقابلية التوسع. يمكن أن تعزز هذه التطورات في مجال التكنولوجيا من تجربة المستخدم وتشجع على اعتمادها.

تمويل سلسلة التوريد

تشهد الخدمات المالية لسلاسل التوريد تطورات متسارعة لتتحول من مجرد حلول متخصصة إلى اتجاه سائد من المرجح أن يكتسب زخماً في عام 2024. تهدف الشركات إلى تعزيز كفاءة ووضوح سلاسل التوريد الخاصة بها وتحسين رأس مالها العامل. تسهل حلول تمويل سلاسل التوريد تحقيق هذا الهدف من خلال توفير إجراءات دفع أسرع وأكثر شفافية، وإدارة معززة للتدفق النقدي، وتقليل مخاطر تخلف الموردين عن السداد.

من خلال تسخير القدرة على تحليل البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين التخفيف من مشكلات سلاسل التوريد، وتعزيز التعاون بين المشترين والموردين، مما يسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية.

كما سيؤدي ذلك إلى زيادة اعتماد برامج تمويل الحسابات المفتوحة والذمم المدينة، مما يجعل البنوك التي تمتلك حلولاً رقمية راسخة لتمويل سلاسل التوريد مستعدة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها من الشركات.

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