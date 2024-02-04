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إنتر ميلان يهزم يوفنتوس ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي

2/4/2024 7:18:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ابتعد فريق إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على ضيفه يوفنتوس 1 / صفر، مساء الأحد في قمة منافسات الجولة 23 من المسابقة.

وانتزع إنتر ميلان الفوز مستفيدا من هدف سجله فيدريكو جاتي مدافع يوفنتوس بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 37.

وضرب إنتر عصفورين بحجر واحد حيث وسع الفارق مع ملاحقه يوفنتوس لأربع نقاط بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة، وله مباراة مؤجلة.

أما يوفنتوس تعثر للجولة الثانية على التوالي بعد تعادله في المباراة الماضية أمام إمبولي بنتيجة 1/1 ،ليتجمد رصيده عند 53 نقطة في المركز الثاني.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم الأحد، فاز نابولي حامل اللقب على هيلاس فيرونا 2 / 1، وأتالانتا على لاتسيو 3 / 1 ،بينما تعادل تورينو مع ساليرنيتانا بدون أهداف.

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