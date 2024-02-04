كاليفورنيا.. تحذير نادر للغاية من احتمال هبوب رياح بقوة الإعصار

تعرضت ولاية كاليفورنيا الأمريكية لموجة جديدة من العواصف الأحد في ظل توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية على معظم أنحاء الولاية مما ينذر بحدوث فيضانات وانهيارات طينية وانقطاع التيار الكهربائي.

وهذه العاصفة هي الثانية التي تضرب الولاية خلال أسبوع وتأتي في وقت يتوافد فيه عشرات المشاهير على لوس انجليس لحضور حفل توزيع جوائز جرامي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرا نادرا للغاية من احتمال هبوب رياح بقوة الإعصار في منطقة (بيج سور) والمناطق المجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال دانييل سوين خبير المناخ في جامعة كاليفورنيا لوس انجليس، بخصوص الرياح التي تجتاح الولاية في بث مباشر الأحد "الطقس سيئ للغاية في الوقت الراهن".

وقالت هيئة الأرصاد إن الرياح بلغت سرعتها 112.6 كيلومترا في الساعة في مناطق مختلفة بالولاية.

وقال رئيس بلدية لونج بيتش، ريكس ريتشاردسون، إن المدينة الساحلية القريبة من لوس انجليس قد تشهد هطول أمطار عليها هذا الأسبوع أكثر مما تشهده على مدار عام كامل.

وتوقع أن يتراوح منسوب مياه الأمطار بين 13 إلى 18 سنتيمترا بداية من اليوم الأحد حتى يوم الثلاثاء.

وقالت رئيسة بلدية لوس انجليس، كارين باس، إن المدينة قد تتعرض لرياح وأمطار على غرار ما جلبته العاصفة المدارية (هيلاري) في أغسطس الماضي.

وأضافت هيئة الأرصاد أن السواحل الجنوبية والوسطى لولاية كاليفورنيا تتأهب لهطول أمطار يصل منسوب مياهها إلى بوصة واحدة في الساعة لتتراوح في المجمل بين 7 و15 سنتيمترا. ومن المتوقع أن يتراوح منسوب مياه الأمطار بين 6 و12 بوصة في السفوح والجبال منخفضة الارتفاع.

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