لماذا ترى حيوانات الرنة ليلاً وتتغير أشكال عينيها كل فصل؟

تستطيع حيوانات الرنة الرؤية ليلاً، كما أنها قادرة على تغيير لون عينيها مع تغير فصول السنة.



وكشفت دراسة جديدة عن أن غزلان "الرنة" تستعمل شكلاً خاصاً من أشكال الرؤية الليلية للكشف عن مصادر الغذاء.

وتعاون باحثون من جامعة سانت أندروز مع كلية دارتموث، نيو هامبشير، الولايات المتحدة، من أجل إجراء دراسة لمعرفة سبب تغير لون عيون غزلان الرنة بحسب فصول السنة وفق اندبندنت عربية.

ويتغير لون السطح العاكس من عيون غزلان الرنة من البرتقالي الذهبي في الصيف إلى الأزرق في أشهر الشتاء، لتكون الحيوان الوحيد القادر على القيام بذلك.





كما وجدت الدراسة التي تحمل عنوان "الرنة والبحث عن الإثارة الأسكتلندية" أنه في حين أن تغيير لون العين في الفصائل قد يساعدها في الرؤية بشكل أفضل في ذروة الشتاء عندما يكون تساقط الثلوج كثيف، إلا أنه يسمح أيضاً لأعينها بنقل الأشعة فوق البنفسجية.

وأشار الباحثون أن هذه الظاهرة تطرح مزيداً من التساؤلات لأن أشعة الشمس فوق البنفسجية المنعكسة من الثلج تؤدي إلى امتصاص فصائل الرنة ضعف كمية الأشعة فوق البنفسجية بسبب حساسيتها البصرية، كما أن هذا هو السبب في أن الغزلان قادرة على الرؤية بوضوح في الظلام والبحث عن المواد الغذائية مثل الأطعمة المعروفة "بالأشنات".

وأجري البحث بقيادة البروفيسور ناثانيال دوميني وتشارلز هانسن، أستاذ الأنثروبولوجيا في كلية دارتموث، والدكتورة كاثرين هوبيتر والبروفيسور جولي هاريس من كلية علم النفس وعلم الأعصاب بجامعة سانت أندروز.

وقال البروفيسور دوميني "غزلان الرنة رائعة جداً، لكن كثيراً من الناس يفكرون بها فقط في عيد الميلاد. واليوم هو الوقت المناسب لتثقيف الناس بنظامهم البصري الاستثنائي".

من المعروف أن الرنة تتغذى على نوع معين من الأشنة تسمى "Cladonia rangiferina"، وغالباً ما يشار إليها بالعامية باسم "طحالب الرنة".

وفي الواقع فإن أنواع الأشنة ليست طحلبية، فهي تنمو في خطوط العرض الشمالية حيث تعيش غزلان الرنة، وإنها أمر حيوي لبقائها على قيد الحياة خلال فصل الشتاء.

فيما أشارت الدكتورة هوبيتر إلى أنه "في وقت سابق اقترح أن الرؤية الليلية لغزلان الرنة قد تكون تكيفاً للبحث عن طعامها "الأشنة"، لكن لم تدل الاختبارات السابقة بأدلة جوهرية".

ومع ذلك، قالت إن هناك أكثر من 13 ألف نوع من الأشنة في جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، ولم يختبر أحد الأنواع التي تتغذى عليها غزلان الرنة. وأضافت أن "أحد الأمور المدهشة في اسكتلندا هي أنه لدينا بعض من أغنى تنوع الأشنة في العالم - تستضيف المرتفعات أكثر من 1500 نوع مختلف، وحديقة "كيرنجورمس" Cairngorms هي موطن لقطيع محلي من غزلان الرنة، أعيد إدخالها إلى اسكتلندا بعد أن اصطيدت حتى الانقراض. لذا، فإن اسكتلندا هي المكان المثالي لمحاولة حل اللغز أخيراً".

وبدأ الفريق البحث في أوائل مارس

من هذا العام في حديقة كيرنجورمس بحثاً عن الأشنة. إذ قام بتصوير أشنة مختلفة تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، ووجدوا أنواعاً مختلفة تمتص الضوء أو تعكسه بشكل مختلف، وأن "طحالب الرنة" تمتص الضوء بقوة.

وقالت الدكتورة هوبيتر "بالنسبة إلى أعيننا، تماماً كما الحال بالنسبة لمعظم الثدييات، من الصعب للغاية تمييز الأشنة الشاحبة في الثلج الأبيض!". مضيفة "ولكن بالنسبة إلى أعين غزلان الرنة، فإن الأنواع التي يحتاجون إلى التغذي عليها ستبرز كبقع داكنة في المناظر الطبيعية الثلجية الأكثر انعكاساً".

وأشار البروفيسور دوميني "إذا استطعت أن تضع نفسك في حوافرها بالنظر إلى هذا المشهد الأبيض، فأنت تريد طريقاً مباشراً إلى طعامك. لا تريد غزلان الرنة إهدار الطاقة في التجول بحثاً عن الطعام في بيئة باردة وقاحلة". مضيفاً "إذا تمكنت من رؤية الأشنات من مسافة بعيدة، فهذا الأمر يمنحها ميزة كبيرة، مما يسمح لها بالحفاظ على السعرات الحرارية الثمينة في وقت يندر فيه الطعام".



