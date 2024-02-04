تركيا توافق على تزويد مصر بطائرات مسيرة



قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد إن تركيا وافقت على تزويد مصر بطائراتها المسيرة التي تحظى بشعبية متزايدة .

ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في 14 فبراير للقاء نظيره عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة له منذ أن رفعت أنقرة والقاهرة مستوى العلاقات بينهما مجددا إلى مستوى السفراء العام الماضي.

وقال فيدان لقناة تلفزيونية تركية خاصة إن أردوغان سيناقش مع السيسي القضايا الثنائية والإقليمية، ومنها التجارة والطاقة والأمن.

وأضاف فيدان دون الخوض في التفاصيل " علاقاتنا مهمة بالنسبة لمصر لكي تكون لديها تقنيات معينة. لدينا اتفاق لتزويد (مصر) بطائرات مسيرة وتقنيات أخرى".

وزاد الطلب الدولي على الطائرات التركية المسيرة بعد دورها في الصراعات في سوريا وليبيا وأذربيجان وأوكرانيا.



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