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السلطات الأفغانية تمسك بـ نمر الثلج المهدد بالانقراض

2/4/2024 7:14:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمسكت السلطات الأفغانية بنمر من نوع نادر في منطقة فايز آباد الجبلية شمال شرق البلاد، وتستعد لإعادة إطلاقه في البرية بعدما أفادت تقارير بأنه قتل عشرات الحيوانات، على ما ذكرت منظمة غير حكومية معنية بحفظ الحياة البرية.
وأشار نائب حاكم المنطقة عبدالرحمن كسرة لوكالة فرانس، إلى أن نمرا مهددا بالانقراض تم الإمساك به مساء الخميس بعد أن حوصر في حظيرة للمواشي في منطقة زيباك الريفية في ولاية بدخشان، وكان هاجم نحو 30 حيوانا.
وأشار إلى أن «نمر الثلج» النادر، نقل إلى عاصمة الولاية فيض آباد ووضع في الأسر داخل مجمع الحاكم.
وأوضح رئيس مكتب منظمة «وايلدلايف كنسرفايشن سوسايتي» غير الحكومية في بدخشان، أن طبيبا بيطريا عالج إصابة طفيفة تعرض لها النمر في ساقه، مشيرا إلى أنه سيعاد إطلاقه في البرية.
وقال لوكالة فرانس برس إن «السلطات وعدتنا بأنها ستطلق النمر وتعيده إلى منطقة زيباك قريبا».
تعد المنطقة الجبلية في شمال شرق أفغانستان أحد الموائل القليلة لنمور الثلج التي يطلق عليها اسم «أشباح الجبال».

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