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فيسبوك يستقطب جيلا جديدا في عامه الـ 20

2/4/2024 7:14:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من كاليفورنيا إلى جنوب شرق آسيا، يستقطب موقع «فيسبوك» جيلا جديدا من المستخدمين الذين يعتبرونه أداة تجارية وليس منصة للتواصل الاجتماعي، فقد أصبح عدد متزايد من الأشخاص يروجون لأعمالهم عبره بدلا من التواصل مع الأصدقاء.
وفي الذكرى العشرين لإطلاق «فيسبوك» شارك مستخدمون تجاربهم مع وكالة فرانس برس، فمن كاليفورنيا تقول نينا فوكيسيفيك: «لدي حساب شخصي على فيسبوك، لا أستطيع أن أخبركم متى فتحته آخر مرة».
وتوضح فوكيسيفيك أن «فيسبوك» يتميز بامتلاكه العديد من الاستخدامات للترويج لعملها، سواء مشاركة أفكار في مجموعات متخصصة أو نشر تحديثات على صفحات مزرعتها.
أما داو مانه توان فلديه حوالي ألف متابع على صفحته الشخصية في فيسبوك، لكن لديه 38 ألف متابع على حسابه المهني.
ويقول هذا الرجل الثلاثيني: «لا يمكن لأحد أن ينكر فوائد فيسبوك لأنه يربط الكثير من الأشخاص».
ويدير توان شركة تبيع منتجات مرتبطة بالتكنولوجيا مثل لوحات مفاتيح ومعدات أخرى ويستخدم فيسبوك لوضع إعلانات وإتمام عمليات بيع عبر تطبيق ماسنجر.
ووجدت الطالبة الجامعية ناتشا رامينغوونغ، أن فيسبوك مفيد لتجارتها المتخصصة، فهي تصمم وتبيع أغطية مفاتيح جديدة تسمح للأشخاص بتصميم لوحات مفاتيح خاصة بهم.
أما روبي هامر (18 عاما) فهي أصغر من فيسبوك.

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