الداخلية مستمرون في أخذ البصمة البيومترية بالمنافذ

يسمح للمواطنين والمقيمين ومواطني دول التعاون بالمغادرة دون الحاجة إلى أخذ البصمة ويتم أخذها عند العودة



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان وزارة الداخلية مستمرة في أخذ البصمة البيومترية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في جميع منافذ الدولة الحدودية ومطار الكويت الدولي والمراكز المعدة لذلك، مبينة أنه يمكن للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين عمل البصمة البيومتربة فور وصولهم إلى المراكز والمجمعات التجارية المعدة لذلك وهي: مديرية أمن حولي بمحافظة حولي، ومديرية أمن الفروانية بمحافظة الفروانية، ومديرية أمن الأحمدي بمحافظة الأحمدي، ومديرية أمن مبارك الكبير بمحافظة مبارك الكبير، ومديرية أمن الجهراء بمحافظة الجهراء (للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون)، وقسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة علي صباح السالم، وقسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة الجهراء (للمقيمين)، ومجمع الأفنيوز، ومجمع 360، ومجمع الكوت، والعاصمة مول، ومجمع الوزارات.

ووذكرت في بيان لها انه يسمح للمسافرين بالمغادرة من دولة الكويت دون الحاجة إلى أخذ البصمة ويتم أخذها عند العودة، مشيرة إلى انه تم أخذ البصمة البيومترية في مطار الكويت الدولي لـ 26 الفا و238 قادما خلال شهر يناير 2024.