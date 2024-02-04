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القفاص بث جريمة في إطار مشوق

2/4/2024 7:14:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
كشف الفنان عبد المحسن القفاص لـ «الأنباء» عن مشاركته في مسلسل جديد «بث» للعرض الموسمي خارج الموسم الرمضاني على احدى المنصات، والعمل مكون من 8 حلقات، ويشاركه البطولة مجموعة من الفنانين، منهم ريم ارحمة، طلال سام، بيبي العبدالمحسن. والعمل من كتابة محمد العنزي وبدر الجزاف وإخراج محمد سمير.
وعن العمل، قال القفاص: العمل يدور حول جريمة في إطار من التشويق، وألعب شخصية تاجر نصاب، ونرى ما المواقف والأحداث التي ستمر بها الشخصية.
وأشار القفاص إلى أنه سيكون خارج الموسم الرمضاني الدرامي هذا العام.

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