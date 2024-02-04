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ميامي الكويتية أبدعت في بوليفارد الرياض

2/4/2024 7:14:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
عبّر نجما فرقة «ميامي» مشعل ليلي وخالد الرندي عن سعادتهما بلقاء الجمهور السعودي في الحفل الذي أقيم مساء أول من أمس على مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد سيتي- الرياض ضمن أنشطة «موسم الرياض» الرابع، وشاركهما فيه الفنانة نانسي عجرم، وقالا: «جينا علشان نونس الجمهور السعودي، وأهل السعودية حبايبنا».
وشهد الحفل، من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وإشراف الهيئة العامة للترفيه، تفاعلا كبيرا من الحضور مع الأغنيات التي قدمتها «ميامي» مثل أغنية «سعودي» والتي أشاعت الحماس بشكل لافت، ومن ثم شدا مشعل وخالد بالعديد من أغنيات الفرقة، منها: «الحمد لله وشفناكم، حبيبي قالي، صبوحة، عاشوا»، وقدما أيضا «شلون أنساك، حبيبي قالي، بستانس» وغيرها من أعمالهما المتميزة.
يذكر أن فرقة «ميامي» تستعد لإحياء حفل ضخم مع «نبض الكويت» الفنان القدير نبيل شعيل، وذلك 15 الجاري في قاعة «الأرينا كويت» بمجمع «360»، ضمن أنشطة مهرجان «فبراير الكويت 2024» الذي تنظمه شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات بالتعاون مع «مركز عبدالله الرويشد».

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