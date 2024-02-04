500 دينار مشتريات على 4 أقساط للمواطنين والمقيمين من دون فوائد



لا يحق للشركات استيفاء أي فوائد أو أرباح أو عوائد من العميل مقابل الدفع الآجل

فترة سداد العملاء لا تتجاوز 4 أشهر.. إلا بالحصول على موافقة مسبقة من «المركزي»

الشركات ستربط مع «ساي نت» لضمان عدم تجاوز المبلغ سقف الـ 500 دينار للعميل استرجاع المشتريات قبل حلول موعد القسط لا يحتسب معه رسوم تأخير على العميل



علي إبراهيم

اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الضوابط الخاصة لتقديم خدمة الدفع الآجل بالكويت من قبل شركات أجنبية، والتي ستتيح من خلالها مبلغا بحد أقصى 500 دينار لكل عميل يستطيع من خلالها شراء احتياجاته من المتاجر، إذ ستمول إحدى شركات الدفع الآجل الصفقة، ومن ثم تقوم بتقسيطها على المشتري بفترة سداد لا تتجاوز 4 أشهر من دون أي فوائد أو أرباح أو عوائد من العميل مقابل خدمة الدفع الآجل.

ووفقا لقرار مجلس إدارة «المركزي» الذي اطلعت عليه «الأنباء»، ستكون الحالة الائتمانية للعميل محل نظر عند التقدم للشراء وفق خدمة الدفع الآجل، إذ سيتم الاستعلام عن الحد الائتماني للعميل لضمان عدم تجاوز إجمالي مبالغ المنح المقدمة له 500 دينار، وسيتضمن السجل الائتماني للعميل تقريرا بكل المعلومات الائتمانية يحدد مدى قدرته على سداد التزاماته.

يأتي ذلك فيما نظم بنك الكويت المركزي عمليات الاسترجاع للسلع المشتراة من خلال خدمات الدفع الآجل، إذ لن يتم احتساب رسوم تأخير على العميل من قبل الشركات مقدمة الخدمة حال تمت عملية الاسترجاع قبل موعد استحقاق القسط، وفي التفاصيل:

أصدر بنك الكويت المركزي الضوابط الخاصة للشركات غير المقيمة لتقديم خدمة الدفع الآجل في الكويت، إذ حدد مجموعة الشروط والمتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل تلك الشركات عند تقديم الطلب الرسمي لتقدم خدمة الدفع الآجل في البلاد كالتالي:

1 - يتعين على الشركة غير المقيمة تقديم ترخيص مزاولة نشاط الدفع الآجل من السلطة الرقابية في البلد الأم، ويتعين أن يكون مضى على تأسيسها فترة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي في مجال الدفع الآجل.

2 - موافقة خطية من السلطة الرقابية في البلد الأم للشركة غير المقيمة على قيامها بتقديم خدمة الدفع الآجل في الكويت.

3 - كتاب رسمي من الجهة الرقابية في البلد الأم للشركة غير المقيمة تفيد فيه استعدادها للتعاون مع بنك الكويت المركزي في مجال الرقابة، اخذا بالاعتبار سرية المعلومات وحمايتها.

4 - تقديم كتاب رسمي من الجهة الرقابية في البلد الأم للشركة غير المقيمة يفيد التزامها بمعايير نشاط الدفع الآجل.

5 - تقديم النظام الاساسي وعقد التأسيس والسجل التجاري، وكذلك معلومات عن الوضع المالي للشركة غير المقيمة مرفقا به آخر ثلاث بيانات مالية سنوية مدققة من مراقبي الحسابات.

6 - بيانات خبرات ومؤهلات مساهمي الشركة وشاغلي وظائف الإدارة العليا، وتقديم ما يفيد ملاءتهم وعدم وجود أي أمور تتعلق بسمعتهم ونزاهتهم.

7 - الهيكل التنظيمي للشركة متضمنا الادارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسية لكل منها.

8 - يكون رأس المال للشركة غير المقيمة وفقا لما يحدده بنك الكويت المركزي.

9 - تقديم خطاب ضمان غير قابل للإلغاء صادر لصالح بنك الكويت المركزي من احد البنوك المرخص لها في الكويت ويجدد تلقائيا بمبلغ مليون دينار.

وحدد «المركزي» ضوابط تنفيذ الخدمة كما يلي:

1 - ألا يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ المنح 500 دينار للعميل الواحد من كافة مقدمي الخدمة.

2 - ألا تتجاوز فترات السداد من قبل العميل مدة أربعة شهور، إلا في حال الحصول على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي.

3 - لا يحق لمقدم الخدمة استيفاء أي فوائد أو أرباح أو عوائد من العميل مقابل خدمة الدفع الآجل.

4 - الربط مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net) للاستعلام عن الحد الائتماني للعميل وللابلاغ عن المبالغ الممنوحة للعميل من خلال خدمة الدفع الآجل، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضامن عدم تجاوز إجمالي مبالغ المنح المقدمة للعميل من كافة مقدمي الخدمة للحد الاقصى لمبلغ المنح المشار اليه.

5 - الالتزام بآلية حل النزاع وفقا للموافقة الصادرة من بنك الكويت المركزي لمقدم الخدمة في هذا الشأن وذلك عند حل اي نزاع ينشأ بين مقدم الخدمة والعملاء، مع ضرورة أن يقوم مقدم الخدمة المشكو في حقه بالرد كتابة على الشكوى خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمها وايضا ما إذا ما شمل الرد تصويب ومعالجة ما ورد بالشكوى أو اطمئنان مقدم الخدمة لسلامة الاجراء المتبع للواقعة محل الشكوى، وفي حال عدم رضا العميل على رد مقدم الخدمة المشكو في حقه، يمكنه التقدم بتظلم لدى بنك الكويت المركزي مرفقا به نسخة من رد مقدم الخدمة مع المستندات المطلوبة وذلك للنظر في مدى سلامة الاجراءات المتخذة من جانب مقدم الخدمة من عدمه.

6 - الالتزام بتنفيذ اتفاقية مستوى الخدمة Agreement Level Service بين المستفيد من خدمة الدفع الآجل ومقدم الخدمة مع ضرورة تحديد بند خاص بتبادل المعلومات وسياسة استرجاع المشتريات متضمنة المهلة الزمنية المتاحة للمستفيد من خدمة الدفع الآجل لإبلاغ مقدم الخدمة بتفاصيل عملية الاسترجاع حتى تتم تسوية واسترداد المستحقات المالية إلى العميل واجراء اللازم.

7 - ألا يتم احتساب رسوم تأخير على العميل من قبل مقدم الخدمة في حال تمت عملية الاسترجاع قبل موعد استحقاق القسط.

آليات الترخيص

حدد بنك الكويت المركزي آليات الترخيص لمقدمي الخدمة التي جاءت كما يلي:

1 - لـ «المركزي» اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة لمتطلباته.

2 - في حال استيفاء المتطلبات اللازمة لتقديم خدمة الدفع الآجل يتم قيد الشركة في السجل المعد لذلك في «المركزي»، ولا يجوز للشركة تقديم الخدمة إلا بعد القيد في السجل.

3 - يحظر على الشركة مزاولة اي نشاط آخر غير مرخص لها بممارسته، الا بعد الحصول على عدم ممانعة «المركزي» الكتابية المسبقة.

خطة العمل.. شرط

اشترط بنك الكويت المركزي على الشركات الأجنبية تقديم خطة عمل تشتمل كحد أدنى على ما يلي:

1- دليل اجراءات العمل الخاص بممارسة الخدمة الذي يشتمل على اجراءات الدفع واجراءات السداد والتقسيط واجراءات استقطاع الرسوم والعمولات واجراءات الاستعلام عن الحد الائتماني للعميل والابلاغ عن المبالغ الممنوحة.

2- - الشروط والقواعد الخاصة بخدمة الدفع الآجل، متضمنة كحد أدنى انواع المنتجات والخدمات التي يتم السماح بشرائها والفئات المستهدفة من العملاء وعدد الدفعات والحد الأقصى لمبلغ المنح والمدة القصوى لفترة السداد ورسوم التأخير على العميل (إن وجدت) وغيرها.

3 - سياسة لحدود منح عملاء الدفع الآجل، ولبنك الكويت المركزي الحق في خفض المبلغ وفقا لما يراه مناسبا.

هكذا سيحمى العملاء

اشترط بنك الكويت المركزي على الشركات الأجنبية تقديم خطة تتضمن تدابير حماية حقوق العملاء تشتمل على ما يلي:

1 - آلية حل النزاع، من خلال تحديد الآلية المناسبة لضمان حل اي نزاع ينشأ بين مقدم الخدمة والعملاء، مع مراعاة وضوحها بما يضمن فعالية تطبيقها، واختصاص القضاء الكويتي بالنظر في اي نزاع.

2- ربط خدمة شكاوى العملاء مع بنك الكويت المركزي بحيث يمكن تقدم العملاء (الأفراد) بشكل مباشر لدى «المركزي» لتقديم شكوى تظلم ضد مقدم خدمات الدفع الآجل المقيدين لدى «المركزي».

ج - استرجاع المشتريات، عبر تحديد الآلية التي تنظم عملية استرجاع المشتريات بين المستفيد من خدمة الدفع الآجل ومقدم الخدمة على ان تتضمن المهلة الزمنية للاسترجاع وتسوية مبالغ العمليات واتفاقية مستوى الخدمة Agreement Level Service.