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إقبال كبير على الأجنحة الكويتية في معرض القاهرة للكتاب

2/4/2024 7:14:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حظيت الأجنحة الكويتية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، بإقبال كبير من قبل الزوار الذين حرصوا على اقتناء الإصدارات الكويتية المميزة في مختلف المجالات، مثل السياسة والأدب والاقتصاد والعلوم، وغير ذلك.
وقال مسؤول جناح مركز البحوث والدراسات الكويتية بمعرض القاهرة للكتاب عبدالرحيم الظاهر، في تصريح لـ «كونا» أمس، ان المركز حريص على المشاركة بشكل سنوي في معرض القاهرة كونه أحد أبرز المعارض والمحافل الثقافية عربيا ودوليا، مؤكدا حرص مركز البحوث والدراسات الكويتية برئاسة د.عبدالله الغنيم على أن تكون له بصمة ثقافية مميزة بمعرض القاهرة للكتاب ضمن 1200 هيئة ودار نشر من 70 دولة مشاركة بالمعرض.
وأشاد الظاهر بالحضور الكبير سواء من قبل الجمهور المصري أو باقي الجنسيات بالمعرض، مبينا أن جناح مركز البحوث يضم مجموعة منتقاة من إصداراته المميزة، ومنها «مجلس الإنشاء» و«معالم الكويت القديمة» و«تاريخ القضاء في الكويت» وغيرها.
بدوره، قال مسؤول جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمعرض القاهرة للكتاب عبداللطيف الخرافي إن المجلس يشارك بجناحين منفصلين، أحدهما للعرض، والآخر للبيع، مشيدا بالتنظيم الرائع للمعرض والإقبال الكثيف من قبل الزوار والباحثين والقراء، كما يهدف من خلال مشاركته في معرض القاهرة للكتاب إلى المساهمة في نشر الثقافة والمعرفة والوعي من خلال إصداراته المتنوعة، مثل سلسلة عالم المعرفة وعالم الفكر ومجلة العربي وغيرها.
وأشاد الخرافي بالمشاركة الواسعة للدول العربية بمعرض القاهرة، سواء من خلال الهيئات الرسمية أو دور النشر المختلفة بما يسهم في مد جسور التعاون وتعزيز التواصل والتفاهم والتبادل الثقافي بين الأشقاء العرب.

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