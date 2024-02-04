سوق صباح بمدينة صباح الأحمد السكنية يغطي احتياجات 87 ألف مواطن ومقيم

المشروع سيرى النور بعد الانتهاء من تراخيص الجهات المعنية



عاطف رمضان

أفادت مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تصريح لـ «الأنباء» بأن مشروع S3 «سوق صباح» الكائن في المحور الخدمي بمدينة صباح الأحمد السكنية من المتوقع ان يرى النور بعد الانتهاء من تراخيص الجهات المعنية.

وأضافت المصادر ان هذا المشروع يغطي الوحدات السكنية الموجودة في المدينة وعددها اكثر من 9600 وحدة سكنية ما بين بيوت او قسائم سكنية، مشيرة إلى ان 87 ألف مواطن ومقيم تقريبا متواجدون حاليا في مدينة صباح الأحمد السكنية، بالإضافة إلى مشاريع الأخرى وان هذا المشروع يكلف المستثمر 20.5 مليون دينار تقريبا وان الايرادات المتوقعة طوال فترة الاستثمار تبلغ اكثر من 27 مليون دينار.

ولفتت المصادر إلى ان «السكنية» ابرمت خلال فبراير 2023 عقد اتفاقية شراكة مع شركة مشروع S3 لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات لتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل الفرصة الاستثمارية (S3) الواقعة ب‍مدينة صباح الأحمد السكنية.

يذكر ان هذه الفرصة الاستثمارية S3 تقع على مساحة 40.121 م2 في المحور الخدمي من مدينة صباح الأحمد السكنية وتتضمن تطوير سوق تقليدي يشمل مركزا تجاريا وفندقا ومناطق خضراء على 25% من مساحة الموقع وبمساحة بناء إجمالية تبلغ أكثر من 75.000 م2 والذي سيخدم سكان المدينة والمناطق المجاورة.