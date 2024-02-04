بالفيديو وزير التربية توفير بيئة مناسبة للطلبة لرفع مستوى تحصيلهم الدراسي

متفائلون ببداية دراسية مليئة بالعطاء والإنجاز لخدمة الوطن ورفع اسمه عالياً في جميع المحافل الدولية



عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني أمس الأحد الحرص على ضمان توفير بيئة مناسبة وملائمة للطلبة بما ينعكس إيجابا على أدائهم وتحصيلهم الدراسي.

وأعرب العدواني في تصريح صحافي عقب زيارة تفقدية قام بها إلى عدد من المدارس للاطمئنان على جاهزيتها مع بدء الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 عن تفاؤله بأن تكون انطلاقة الفصل الدراسي الثاني مليئة بالعطاء والإنجاز لخدمة الوطن ورفعة اسمه عاليا في كافة المحافل الدولية، حاثا أبناءه الطلبة على بذل المزيد من الجهد والمثابرة والاهتمام بمسارهم الدراسي ليحققوا طموحاتهم وأحلامهم.

وأكد أن الوزارة بكل قطاعاتها لن تدخر جهدا في تقديم الدعم التربوي والتعليمي والنفسي لطلبتها من خلال إداراتها المختصة لتمكينهم من تحقيق النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية باعتبارهم قادة المستقبل والثروة الحقيقية لبلدهم الكويت.

وثمن الجهود التي تبذلها الإدارات المدرسية والهيئة التعليمية التي تقع عليها مسؤولية توجيه وتحفيز الطلبة من خلال تعزيز طرق التعليم بالفهم والابتكار وتنمية حب الطالب للعلم والمعرفة، مما يشجعهم على تطوير مهاراتهم والفهم العميق للمناهج الدراسية.

وأشار العدواني إلى أهمية تفعيل الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية التي تقدمها الوزارة داخل البيئة المدرسية والتي من شأنها بناء شخصيات الطلاب وإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم، مما يعزز من استثمار أوقاتهم بشكل فعال، مؤكدا أن دور الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية يتعدى أبواب المدرسة، من خلال مساهمتهم في تكوين شخصيات قائدة ومسؤولة، عن طريق غرس القيم والأخلاقيات الإيجابية وتوسيع مدارك المتعلمين وتعزيز الثقة بأنفسهم لاكتشاف ميولهم واهتماماتهم، ليحققوا بذلك توازنا بين التعلم الأكاديمي وتنمية قدرات الطالب الشخصية للوصول إلى كامل إمكاناتهم، من أجل الحصول على تعليم مستدام ذي جودة عالية، يسهم في بناء جيل مثقف ومتميز ومخلص لخدمة وطنه.

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شملت الجولة عددا من المدارس التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية وهي مدرسة لولوة ملا صالح الربيعة الابتدائية بنات وثانوية جابر مبارك الصباح، والتقى خلالها الوزير العدواني بأبنائه الطلبة والطالبات وكذلك مديرو المدارس والهيئة التعليمية. وقد انطلق قطار الفصل الدراسي الثاني صباح أمس حيث عاد طلبة المدارس بمراحلها المختلفة في التعليم الحكومي والخاص إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء عطلة نصف العام. واستقبلت المدارس طلبتها بكل حفاوة وترحيب، مهيئة لهم الأجواء المناسبة لتلقي تعليمهم.