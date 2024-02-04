بالفيديو شلتوت العلاقات المصرية ـ الكويتية تاريخية وتجسد قيم التلاحم والتواصل بين شعبي البلدين

فرحة الجالية المصرية بأعياد الكويت الوطنية أصدق تعبير عن عمق الأواصر والأخوة التي تجمع أبناء البلدين



أسامة أبوالسعود

نظم ملتقى المصريين في الكويت كرنفال الملتقى السنوي ضمن مشاركات الجالية المصرية في الاحتفالات بالأعياد الوطنية برعاية السفير المصري أسامة شلتوت وحضور الشيخ مالك جابر الفهد والقنصل العام د.هبة زكي، وذلك في منتزه حولي بارك بمشاركة عدد من المسؤولين وجمهور حاشد من أبناء الجالية المصرية والمواطنين.

ورفع السفير أسامة شلتوت أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة عيدي الاستقلال والتحرير، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت ومصر وسائر البلاد العربية من كل مكروه وسوء، متمنيا للكويت مزيدا من الازدهار والتقدم والرخاء.

وقال شلتوت إن تلك المناسبة تظهر مدى التلاحم والأخوة بين شعبي مصر والكويت على مر السنين، مضيفا أن الأيام المشرقة في حياة الأوطان هي المناسبة الصادقة للتعبير عن اعتزاز الشعوب بحضاراتها وأيام المجد والافتخار، واصفا العلاقات المصرية - الكويتية بأنها تاريخية وراسخة، وتجسد قيم التلاحم والتواصل بين الشعبين الشقيقين وتضرب بجذورها في عمق التاريخ.

وأشار إلى أن الانفعالات الشعرية التي قدمها الشعراء من البلدين تأتي من قلب ووطن واحد، مما يؤكد على عمق العلاقات، وتواجدنا يأتي في إطار سلسلة من الاحتفالات التي تقيمها الجالية المصرية خلال هذا الشهر تأكيدا لمعنى هذا الترابط والمشاركة الفعالة في الأنشطة الثقافية والفنية، مؤكدا أن فرحة الجالية المصرية بأعياد الكويت الوطنية أصدق تعبير عن عمق الأواصر والصلة التي تجمع الشعبين والأخوة المتينة التي تتجلى في المناسبات.

وشكر استضافة الكويت لأبناء الجالية المصرية وتقديمها الرعاية لهم، مشيدا بجهود أبناء الجالية، مؤكدا انهم شركاء في التنمية ويعملون بكل جد وإخلاص لبناء وتطور بلدهم الثاني الكويت.

وبين أن مصر ترحب دائما بزيارة جميع الأشقاء من الكويت والدول العربية للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والمناظر الخلابة، والاطلاع على ما تشهده مصر من نهضة عمرانية شاملة وتطور كبير في مختلف مجالات الحياة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جهته، أوضح منسق عام ملتقى المصريين بالكويت هاني كمال أن مشاركة الجالية المصرية إخوانهم من الكويت الاحتفالات الوطنية تأتي انطلاقا من روح المحبة والاخوة لكل أفراد الجالية الذين ولد منهم أشخاص على أرض الكويت فكان الميلاد والنشأة في وطنه الثاني وأيضا من عاش طويلا على تلك الأرض الطيبة.

من جانبه، أشاد المنسق العام للثقافة والفنون د.إبراهيم سلام بمشاركة الجالية المصرية الاحتفالات الوطنية للكويت بكل مشاعر الحب والوفاء التي يحملها أبناء الجالية لإخوانهم فهو يوم فرحة وسعادة لكل مواطن ومقيم على أرض الكويت فمصر والكويت يد واحدة ووطن واحد بثقافة مشتركة.