رئيس الوزراء يلتقي رؤساء تحرير الصحف ورؤساء جمعيات النفع العام المعنية اليوم

رئيس الوزراء يلتقي رؤساء تحرير الصحف ورؤساء جمعيات النفع العام المعنية اليوم
التاريخ
2/4/2024 7:14:53 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يلتقي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح اليوم رؤساء تحرير الصحف المحلية ورؤساء جمعيات النفع العام المعنية في لقاء مفتوح يعكس روح التآخي والتعاون لبناء وطن طموح.
إلى ذلك، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح ببرقية تهنئة إلـى الرئيس رانيل وكراماسينجا رئيس جمهورية سريلانكــــا الديموقراطيــــة الاشتراكيـة الصديقـة بمناسبة العيـد الوطني لبلاده.
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