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رئيس الوزراء يلتقي رؤساء تحرير الصحف ورؤساء جمعيات النفع العام المعنية اليوم

2/4/2024 7:14:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يلتقي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح اليوم رؤساء تحرير الصحف المحلية ورؤساء جمعيات النفع العام المعنية في لقاء مفتوح يعكس روح التآخي والتعاون لبناء وطن طموح.

إلى ذلك، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح ببرقية تهنئة إلـى الرئيس رانيل وكراماسينجا رئيس جمهورية سريلانكــــا الديموقراطيــــة الاشتراكيـة الصديقـة بمناسبة العيـد الوطني لبلاده.

MENAFN04022024000130011022ID1107808324

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