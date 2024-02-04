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4 أيام عطلة الأعياد الوطنية

2/4/2024 7:14:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن ديوان الخدمة المدنية تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يومي الأحد والاثنين الموافقين 25 و26 الجاري باعتبارهما عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.
وقال «الديوان»، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «اكس»، إن الدوام الرسمي يستأنف يوم الثلاثاء الموافق 27 الجاري، موضحا أن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها مع مراعاة المصلحة العامة.

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