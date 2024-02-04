4 أيام عطلة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن ديوان الخدمة المدنية تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يومي الأحد والاثنين الموافقين 25 و26 الجاري باعتبارهما عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.
وقال «الديوان»، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «اكس»، إن الدوام الرسمي يستأنف يوم الثلاثاء الموافق 27 الجاري، موضحا أن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها مع مراعاة المصلحة العامة.
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