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تحذير من منطقة عازلة إسرائيلية ونتنياهو يرفض اتفاقا بأي ثمن

2/4/2024 7:14:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر خبراء من قيام إسرائيل بتدمير ممنهج للمباني بقطاع غزة في مسعى لإقامة منطقة عازلة، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، ما يثير مخاوف بشأن التكلفة المدنية، بينما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان حكومته لن توافق على اي اتفاق للإفراج عن المحتجزين لدى حماس «بأي ثمن».
وقامت القوات الإسرائيلية بتدمير ممنهج للمباني في قطاع غزة ما يؤشر إلى أن الخطة تقضي بالاستيلاء على جزء كبير من الأراضي في القطاع الصغير بالفعل، وهو أمر حذر منه الخبراء وحلفاء إسرائيل الأجانب.
وقال عدي بن نون، الأستاذ في الجامعة العبرية في القدس الذي يجري تحليلا مستمرا لما تلتقطه الأقمار الاصطناعية، إنه منذ أن 7 أكتوبر، قامت القوات الإسرائيلية باستهداف المباني الواقعة على بعد كيلومتر واحد من الحدود في غزة.
وأوضح أن أكثر من 30% من مجمل المباني في المنطقة تضررت أو دمرت خلال الحرب.
ويؤكد خبراء أن التهجير القسري لسكان غزة من المنطقة الحدودية إلى جانب أجزاء أخرى من القطاع، يمكن أن ينتهك قوانين الحرب.
وقالت نادية هاردمان، الخبيرة في حقوق اللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش «نرى أدلة متزايدة على أن إسرائيل يبدو أنها تجعل أجزاء كبيرة من غزة غير صالحة للعيش».
وتابعت: «أحد الأمثلة الواضحة على ذلك قد تكون المنطقة العازلة - وهذا قد يرقى إلى جريمة حرب».
هذا وحذرت سيسيلي هيلستفيت من الأكاديمية النرويجية للقانون الدولي من «احتمال التطهير العرقي أو الترحيل أو عدم إعادة الإعمار حتى يضطر الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الخروج من المنطقة بالكامل».
ومن المرجح زيادة التدقيق في كل ما تقوم به دولة الاحتلال بسبب قرار محكمة العدل الدولية الشهر الماضي الذي دعا إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى «إبادة جماعية» في غزة.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن تل أبيب لن توافق على أي اتفاق للإفراج عن المحتجزين لدى «حماس» في قطاع غزة، «بأي ثمن».
وأضاف نتنياهو أنه خلال العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، قام بتصفية 17 كتيبة من أصل 24 كتيبة تابعة لحماس.
وبخصوص الجدل القائم حول العلاقات الأميركية - الإسرائيلية ودور واشنطن في دعم تل أبيب، قال نتنياهو إنه لا يحتاج إلى مساعدة لإدارة علاقته مع الولايات المتحدة، مؤكدا أنه يقدر بشدة دعم الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن لإسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أنه لا يوجد خلافات بينهم.
وعن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» قال نتنياهو، انها جزء من المشكلة وليس الحل وحان الوقت لاستبدالها بكيانات أخرى.
وتأتي تصريحات نتنياهو إثر انتقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إدارة بايدن، متهما إياها بـ «عرقلة المجهود الحربي الإسرائيلي في غزة»، فيما أثنى على الرئيس السابق دونالد ترمب، معتقدا أنه «كان سيمنح إسرائيل حرية أكبر للقضاء على حركة حماس»، وذلك في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال».
وواصل بن غفير انتقاده لبايدن قائلا: «بدلا من أن يقدم لنا الدعم الكامل، فإنه مشغول بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة»، مشيرا إلى أن المساعدات تذهب إلى حماس.
وعندما سئل عما إذا كان يفكر في إسقاط حكومة نتنياهو الحالية، قال بن غفير إنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ إجراء قد يؤدي على الأرجح إلى تشكيل حكومة يسارية بقيادة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أوعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إن نتنياهو: «على مفترق طرق، وعليه أن يختار الاتجاه الذي سيذهب إليه».
من ناحية ثانية، نقلت صحيفة هآرتس عن ديبلوماسي قوله إن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ خطوات ضد المستوطنين المسؤولين عن أعمال عنف بالضفة الغربية المحتلة.وذكر الديبلوماسي أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بهذا الخصوص قد يسرع التوصل إلى قرار في الاتحاد الأوروبي، مرجحا أن تشمل العقوبات حظر الدخول إلى دول الاتحاد وتجميد الأصول.
ميدانيا، قتل العشرات في قصف استهدف مختلف أنحاء قطاع غزة بعدما أكدت حماس أنها ستحتاج مزيدا من الوقت لدراسة مقترح يهدف لإيقاف حربها مع إسرائيل.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس عن ارتفاع إجمالي حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 27365 منذ بدء حرب إسرائيل على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.
وأفادت الوزارة في بيان، بمقتل 127 فلسطينيا وإصابة 178 آخرين في قطاع غزة خلال 24 ساعة جراء هجمات إسرائيلية.
وأوضح البيان أن ذلك يرفع حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة إلى 27365 قتيلا و66630 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
يأتي ذلك فيما استمر القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي في معظم أنحاء القطاع، بحسب مصادر فلسطينية أمنية.

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