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الوسائل الإلكترونية والاستقطاع البنكي لتبرعات رمضان

2/4/2024 7:14:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر في وزارة الشؤون أن الوزارة متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية تعمل على قدم وساق للانتهاء من اعتماد المشروع الخاص بجمع التبرعات خلال شهر رمضان. وبينت المصادر أن جميع مشاريع جمع التبرعات الخاصة بشهر رمضان يتم إدراجها من قبل الجمعيات «أونلاين»، وتتم الموافقة عليها مباشرة في حال كانت مستوفية الشروط والضوابط الخاصة بالعمل الخيري ووفقا لقانون العمل الخيري. وأكدت أن الوسائل المعتمدة لجمع التبرعات هي الوسائل الإلكترونية الخاصة بالعمل الخيري، والاستقطاع البنكي والكي نت، مشيرة المصادر إلى ان الجمع النقدي ممنوع تحت اي شكل أو ظرف. كما اكدت المصادر ان فريق متابعة العمل الخيري جاهز ولديه خطة عمل متكاملة طوال شهر رمضان. وحول اعتماد التفتيش الإلكتروني، أوضحت المصادر أنه تم طلب أجهزة تفتيش إلكترونية وبانتظار توفيرها.وبالنسبة لجمع التبرعات في المساجد، ذكرت المصادر أن هناك تنسيقا مع وزارة الأوقاف لتحديد المساجد وآليات الجمع، مع الإشارة إلى ان العاملين في جمع التبرعات يجب أن تكون إقاماتهم على الجمعية وأن يكونوا حاصلين على تصريح تكليف بجمع التبرعات.

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