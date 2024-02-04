تحفظ حكومي على الأولويات

MENAFN - Al-Anbaa) سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - فرحان الشمري

تحفظ حكومي على «الخارطة التشريعية» أعاد مبدأ «التعاون» خطوات إلى الوراء بعد تمسك كل من السلطة التشريعية بأجندتها والسلطة التنفيذية بأولوياتها، الامر الذي ينذر بمواجهة حكومية -نيابية في جلسة الغد التي يحتوي جدول اعمالها على قضايا وبنود اصبحت محل خلاف علني لا يقبل الجدل او التشكيك.

وفي هذا الاطار، أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد عن قرار اللجنة ترتيب جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء ليحتوي على قانون القرض الحسن وقانون زيادة علاوة غلاء المعيشة، بالاضافة إلى الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة بتاريخ 31 أكتوبر 2023.

ولفت فهاد إلى أنه على كل الأطراف في المجلس والحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في الجلسة.

ودعا فهاد المجلس والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه جلسة غدٍ الثلاثاء، منتقدا «التحفظ الحكومي» خـلال الاجتماع النيابي ـ الحكومي الذي عقد أمس بشأن استعراض الخطة التشريعية، ومعتبرا أن «التحفظ لا يتناسب أبدا مع تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس الأمة».

وقال فهاد: عقدت لجنة الأولويات اجتماعها الخامس مع اللجنة الوزارية التنسيقية، واستمر الاجتماع قرابة الساعات الأربع، وكان مكونا من 4 وزراء ممثلين باللجنة التنسيقية الحكومية، وبحضور 20 نائبا من المجلس.

وأضاف فهاد: بصراحة شديدة، وأقولها للجميع، وجدنا تحفظا من الجانب الحكومي خلال الاجتماع، طلبوا منا مزيدا من التريث لحين عرض برنامج عمل الحكومة، وهو حق مشروع لهم، إلا اذا كانت هناك وعود والتزام حقيقي بالخطة التشريعية ضمن تطمينات وضمانات للمضي بهذه الخطة وخاصة الملفات الشعبية وحاجات الناس، ويجب أن تعي الحكومة - إن كانت جادة في التعاون- أن المواطنين بنوا آمالا كبيرة على «القرض الحسن» و«غلاء المعيشة».

من جانبه، طالب رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري الحكومة بالتعاون لإقرار قانوني زيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن في جلسة الغد أو حسمهما بقرار حكومي، معربا عن رفضه تأجيل القانونين.





وفيما يلي التفاصيل





تحفظ الحكومة على الخارطة التشريعية لا يتناسب مع تصريحات رئيس الوزراء

عبدالله فهاد: على المجلس والحكومة تحمّل مسؤولياتهما في جلسة الغد وأولوياتنا تحسين معيشة المواطنين

أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد عن قرار لجنة الأولويات ترتيب جدول أعمال جلسة 6 فبراير على أن يكون البند الأول التصديق على المضابط، والبند الثاني كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى، البند الثالث الأسئلة، والبند الرابع: أ - انتخاب أعضاء جدد لشغل الاماكن الشاغرة في بعض اللجان. ب - طلبات تشكيل اللجان، وهناك لجنتان: لجنة لحماية الأسرة من المخدرات ولجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي. والبند الخامس الإحالات. والبند السادس تقارير اللجان، ومنها مخصصات رئيس الدولة واعتماد اضافي لميزانية الوزارات والادارات الحكومية، قانون الصناعات المتقدمة في المداولة الثانية، وقانون القرض الحسن وقانون زيادة علاوة غلاء المعيشة. والبند السابع الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة في تاريخ 31 أكتوبر 2023.

ولفت إلى أنه على كل الأطراف في المجلس والحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في جلسة 6 فبراير.

ودعا فهاد في تصريح صحافي المجلس والحكومة لتحمل مسؤولياتهما تجاه جلسة غد الثلاثاء، منتقدا «التحفظ الحكومي» خلال الاجتماع النيابي - الحكومي الذي عقد الأحد في شأن استعراض الخطة التشريعية، معتبرا أن «التحفظ لا يتناسب أبدا مع تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس الأمة».

وقال فهاد: عقدت لجنة الأولويات اجتماعها الخامس مع اللجنة الوزارية التنسيقية، واستمر الاجتماع قرابة أربع ساعات وكان مكونا من 4 وزراء ممثلين باللجنة التنسيقية الحكومية، وبحضور 20 نائبا من المجلس.

وقال ان هذا اجتماعنا الأول بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وقد دخلنا في الاجتماع ونحن نحمل روح التفاؤل والتعاون على صعيد تحريك كل الملفات الشعبية العالقة، وإقرار كل القوانين التي سبق أن عملنا عليها طوال الفترة الماضية. وأكدنا أننا نعمل لخدمة الشعب وبالتالي ليس لدينا أي حساسية تجاه أي حكومة مهما تغيرت الشخصيات وتغيرت الحكومات وصفاتها، فنحن نستمر على ذات النهج والآلية.

وتابع أن «مسطرتنا في نوع العلاقة هي رضا الله عزوجل أولا، ثم رضا الشعب ومقدار الإنجاز الذي تحققه أي حكومة كانت».

وأضاف فهاد: بصراحة شديدة، وأقولها للجميع، وجدنا تحفظا من الجانب الحكومي خلال الاجتماع، وهو لا يتناسب أبدا مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، مبينا انهم طلبوا منا مزيدا من التريث لحين عرض برنامج عمل الحكومة، وهو حق مشروع لهم إلا اذا كانت هناك وعود والتزام حقيقي والتزام بالخطة التشريعية ضمن تطمينات وضمانات للمضي بهذه الخطة وخاصة الملفات الشعبية وحاجات الناس التي لا يمكن أن تنتظر ولا يمكن أن نضعها ورقة للمساومة أو التفاوض أو طرف في أي معادلة، لأن المواطن يستحق منا جميعا العمل على تحقيق كل أولوياته المطلوبة.

وتابع: «لا وقت لدينا للعودة إلى الوراء والبدء من الصفر مرة أخرى، ففي الفترة السابقة حققنا العديد من الإنجازات ضمن الخطة التشريعية واليوم الاولوية لدينا هي لقوانين تحسين معيشة المواطنين ومنها القرض الحسن للمتقاعدين وغلاء المعيشة والمشاريع التنموية وبقية القوانين الأخرى».

وذكر فهاد انه يجب أن تعي الحكومة إن كانت جادة في التعاون أن المواطنين بنوا آمالا كبيرة على القرض الحسن وغلاء المعيشة، وهذا كلام لا نزايد فيه، بل واقع لمسناه بكل الميادين والدواوين والمناسبات وطلب متكرر على الواقع، وعليه فالتعاون البرلماني - الحكومي مرهون اليوم في الحكومة فقط.

وبين انهم كنواب انتخبنا الشعب ومهمتنا خدمة الشعب، نتعاون مع من يتعاون معنا، لأن هذا التعاون هو ما يصبو إليه كل المواطنين الذين تعبوا من التأجيل والتسويف، وليس أمامنا اليوم إلا سرعة الإنجاز وحصد النتائج وبالتالي سنحاسب من يعجز أو يقصر أو يتهاون أو يتخاذل أو يتباطأ، وهذا الالتزام العلني ليس مجرد ابراء ذمة بل نهج وطريق لن نجامل فيه أيا كان.

وقال فهاد: استعرضنا الخطة التشريعية والآلية التي تمت فيها الخطة التشريعية ولم نصادر حق أحد ولم نقفز على أحد، وكانت ضمن آلية ومنهجية مقررة لأول مرة تاريخيا، وقد أقرها مجلس الأمة بالإجماع، فاليوم أي تعديل عليها يجب أن يكون الرأي الأول والأخير لمجلس الأمة، كما استعرضنا التشريعات المؤجلة والمرحلة على جدول أعمال 6 فبراير وهي 14 قانونا، ولا يمكن أن نتجاوز على قرارات مجلس الأمة بأن نسلب المجلس حقه واللجان المعنية حقها، والكثير من القوانين أدرجت في جدول الأعمال وأشبعت دراسة، مبينا أنه لن نقبل التأجيل والتسويف وأيضا المماطلة في القضايا الشعبية والتنموية.