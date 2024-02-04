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الضبيب لـ الأنباء بدء تقديم الرعاية الطبية لـ اليافعين في مراكز الرعاية الصحية الأولية

2/4/2024 7:14:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلنت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة د.دينا الضبيب تدشين ورشة عمل لأطباء الرعاية الأولية لتدريبهم، وذلك بعد بدء تقديم الرعاية الطبية لـ «اليافعين» في مراكز الرعاية الصحية الأولية. وذكرت في تصريح لـ «الأنباء» انه تم تدريبهم على مستجدات الأمراض الخاصـــــــة بـ«اليافعين» والوقاية منها وكيفية علاجها حسب البروتوكولات العالمية وحالات الطوارئ، وطرق علاجها والتعامل معها.
وأشارت إلى أن هذا يأتي تماشيا مع خطة وزارة الصحة متمثلة في الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية لتطوير الخدمة الصحية لليافعين، علما أن هذه الورش من تنظيم برنامج الطفولة واليافعين، وهو أحد البرامج التدريبية التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية.
وأفادت بأنه تم تدريب الأطباء على الصفحة الإلكترونية المستحدثة لليافعين وكيفية العمل عليها، بالإضافة إلى اختيار محاضرات علمية مهمة لهذه الفئة العمرية والتي تشمل طرق التعامل مع حالات التدخين عند اليافعين، والإدمان، والأمـــراض النفسية الشائعة لهم والأمراض الجنسية، مشيرا إلى انه تم تقديم المحاضرات العلمية من قبل نخبة من أطباء طب العائلة وأطباء الأطفال والصحة النفسية، فضلا عن مشاركة فعالة لطبيبة زائرة من المملكة العربية السعودية مختصة في هذا المجال، مشيدة في الوقت ذاته بجهود رابطة أطباء العائلة الكويتية في المساهمة بدعم ورش العمل.
وأوضحت ان الاهتمام بصحة اليافعين يهدف إلى تسليط الضوء على هذه الفئة لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة لهم لمتابعة التطور الجسدي والجنسي والنفسي الاجتماعي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما.
وأشارت إلى أن الخدمات الطبية تتمثل في الفحص والتحري عن اغلب المشاكل الصحية للشباب مثل اضطرابات الأكل، والأمراض النفسية الشائعة لليافعين، والسمنة، وفقر الدم، والتعاطي، والتدخين وغيرها، كما تقوم بتقديم توصيات والنصائح الطبية الوقائية.

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