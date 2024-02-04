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رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة 70 مليون دولار حجم المساعدات الكويتية خلال الـ 15 سنة الماضية

2/4/2024 7:14:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أشاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى البلاد مازن أبوالحسن بجهود الكويت في دعم المنظمة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول المتضررة في مختلف أنحاء العالم.
وقال أبوالحسن في لقاء مع وسائل الإعلام المحلية إن حجم المساعدات الكويتية وصل لما يقارب الـ70 مليون دولار خلال الـ15 سنة الماضية بما فيها 14 مليون دولار العام الماضي خلال زلازل تركيا وسورية.
وذكر أن المنظمة تقوم بالتحضير لتدريب مع وزارة الداخلية حول مكافحة الاتجار بالاشخاص في الـ11 من فبراير الحالي كما تقوم بمناقشة مشروع مع الهيئة العامة للقوى العاملة يتماشى مع رؤية الكويت التنموية 2035.
ونوه بالتقرير الطوعي للتنمية المستدامة الذي قدمته الكويت العام الماضي في نيويورك وبقرار وزارة الداخلية المتعلق بفتح الالتحاق بعائل لما فيه من مصلحة لجميع الاطراف.
وذكر أن المنظمة الدولية أطلقت أول نداء سنوي عالمي في عام 2024 يهدف إلى جمع 7.9 مليارات دولار أميركي لدعم عملياتها والمساعدة في معالجة أزمات الهجرة والوفاء بالوعد التنموي للمنظمة.
وأضاف أبوالحســــن أن النداء السنوي يسعى للحصول على تمويل لإنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص وتسهيل المسارات الآمنة للهجرة النظامية التي تقع ضمن التطلعات الرئيسية للخطة الاستراتيجية العالمية الخمسية الجديدة للمنظمة.
وأشار إلى أن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب ذكرت اثناء إطلاق النداء العالمي في جنيف أن التمويل يسمح للمنظمة بخدمة ما يقارب 140 مليون شخص لمنع المزيد من النزوح إلى جانب العمل الاستباقي لتعريز النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.
وأعرب عن «احتمال حصول موجة نزوح كبيرة في اميركا اللاتينية وفي بعض الدول الآسيوية بسبب تأثر هذه البلدان بالتغير المناخي»، لافتا إلى أن «توقعات البنك الدولي في 2050 أن يزيد عدد النازحين داخليا إلى نحو 50 مليون شخص بسبــب التغير المناخي».
وكشف أبو الحســن عن وجود ورشة عمل وتدريب في 11 الشهر الجاري مع وزارة الداخلية حول مكافحة الاتجار بالاشخاص، «كما أننا نعمل مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وندرس مشروعا معهم حول كيفية المساعدة في تنفيذ خطة الكويت التنموية 2035».
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت أنه «بناء على المحادثات التي أجريناها أخيرا مع الهيئة العامة للقوى العاملة، لمسنا أن لديهم مخطط بفتح مركز ايواء للرجال، وأبدينا استعدادنا لتقديم التدريبات الأساسية على كيفية إدارة هذا المركز، لأنهم عندما فتحوا في 2015 مركزا لايواء، عملنا معهم في مسألة كيفية إدارة المركز وتقديم الخدمات للنزلاء فيه».

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