خبرني : صادرات الموز.. ضحية خلاف سياسي بين روسيا والإكوادور

MENAFN - Khaberni) خبرني - يبدو أن الخلاف الدبلوماسي بين الإكوادور وروسيا قد اشتد خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن قررت الدولة الأوروبية حظر بعض واردات الموز من الإكوادور.

ودخلت الدولتان في خلاف مؤخرا بعد أن قررت الإكوادور نقل بعض معداتها العسكرية الروسية القديمة إلى الولايات المتحدة، مقابل 200 مليون دولار من المعدات العسكرية الجديدة.

وأعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، يوم السبت، أنها حظرت الواردات من خمس شركات موز إكوادورية، بدعوى اكتشاف مرض في الشحنات السابقة من ثمارها.



وجاء قرار روسيا بحظر بعض واردات الموز بعد أن أعلن الرئيس دانييل نوبوا في يناير أن الإكوادور ستنقل عدة أطنان من المعدات العسكرية القديمة روسية الصنع إلى الولايات المتحدة.

وقال نوبوا إن المعدات لم تعد صالحة للاستخدام، ووصفها بأنها "خردة معدنية" سيتم استبدالها بمعدات جديدة ضرورية لمحاربة عصابات المخدرات التي كانت ترهب البلاد.

وتعد الإكوادور أكبر مصدّر للموز في العالم، حيث تبلغ مبيعاتها حوالي 3.5 مليار دولار في عام 2022، ويذهب حوالي خمس مبيعاتها السنوية إلى روسيا.



