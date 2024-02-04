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حماس تكشف مستجدات وقف إطلاق النار بغزة

2/4/2024 7:10:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفى مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صحة الأخبار المتداولة حول رفض الحركة لمقترحات وقف إطلاق النار.
وطالب المصدر القيادي الإعلام بالحذر، "وعدم الوقوع بشرك الإعلام الإسرائيلي الذي يهدف لإرباك الشارع الفلسطيني".
وأضاف "نحن في المرحلة النهائية للمشاورات الداخلية ومع الفصائل بشأن المقترح الذي تسلمناه، وسنرد قريبا".

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