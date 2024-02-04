حماس تكشف مستجدات وقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفى مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صحة الأخبار المتداولة حول رفض الحركة لمقترحات وقف إطلاق النار.
وطالب المصدر القيادي الإعلام بالحذر، "وعدم الوقوع بشرك الإعلام الإسرائيلي الذي يهدف لإرباك الشارع الفلسطيني".
وأضاف "نحن في المرحلة النهائية للمشاورات الداخلية ومع الفصائل بشأن المقترح الذي تسلمناه، وسنرد قريبا".
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