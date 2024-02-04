بايدن: الضربات لردع الحرس الثوري الإيراني والمليشيات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة لرئيس مجلس النواب الأميركي ان الضربات في سوريا والعراق نُفّذت بطريقة تحدّ من مخاطر التصعيد.
واضاف ان الضربات تهدف إلى إضعاف وتعطيل الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركائها.
وبين : نفذنا الضربات لردع الحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN04022024000208011052ID1107808300
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.