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بايدن: الضربات لردع الحرس الثوري الإيراني والمليشيات

2/4/2024 7:10:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة لرئيس مجلس النواب الأميركي ان الضربات في سوريا والعراق نُفّذت بطريقة تحدّ من مخاطر التصعيد.

واضاف ان الضربات تهدف إلى إضعاف وتعطيل الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركائها.

وبين : نفذنا الضربات لردع الحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له.

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