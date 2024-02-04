مسؤول إسرائيلي: الجيش سينسق مع مصر قبل أي عملية برفح

مسؤول إسرائيلي: الجيش سينسق مع مصر قبل أي عملية برفح
التاريخ
2/4/2024 7:10:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي، مساء الأحد، قوله إن الجيش سينسق مع مصر قبل أي عملية تمشيط في رفح، مشيرا إلى أن الجيش يبحث عن سبل لإجلاء النازحين شمالا.
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