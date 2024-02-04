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مسؤول إسرائيلي: الجيش سينسق مع مصر قبل أي عملية برفح

2/4/2024 7:10:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي، مساء الأحد، قوله إن الجيش سينسق مع مصر قبل أي عملية تمشيط في رفح، مشيرا إلى أن الجيش يبحث عن سبل لإجلاء النازحين شمالا.

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