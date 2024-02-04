إعلام إسرائيلي: 4 وزراء من الليكود هاجموا صفقة التبادل

إعلام إسرائيلي: 4 وزراء من الليكود هاجموا صفقة التبادل
التاريخ
2/4/2024 7:10:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشفت هيئة البث الإسرائيلية ، الاحد ، ان 4 وزراء من حزب الليكود هاجموا اليوم منحى صفقة التبادل خلال جلسة الحكومة الأسبوعية.
وتابعت ان الجيش الإسرائيلي يقول إن استكمال السيطرة على خان يونس سيستغرق أسبوعا.
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