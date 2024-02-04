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إعلام إسرائيلي: 4 وزراء من الليكود هاجموا صفقة التبادل

2/4/2024 7:10:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشفت هيئة البث الإسرائيلية ، الاحد ، ان 4 وزراء من حزب الليكود هاجموا اليوم منحى صفقة التبادل خلال جلسة الحكومة الأسبوعية.
وتابعت ان الجيش الإسرائيلي يقول إن استكمال السيطرة على خان يونس سيستغرق أسبوعا.

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