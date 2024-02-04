وزير خارجية العراق: بلادنا ليست مكانا لاستعراض القوة
التاريخ
2/4/2024 3:11:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاحد ، إن العراق ليس المكان المخصص لتوجيه الرسائل، واستعراض القوة بين المتخاصمين.
وأضاف أن الحكومة هي المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية، والمساس بها اعتداء على سيادة العراق.
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