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الملك يعزي الفايز وأبو السعود

2/4/2024 3:11:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء، إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الفايز، بوفاة أنور غازي أبو جنيب الفايز، وإلى عشيرة أبو السعود، بوفاة المحامي "محمد أمين" أبو السعود، نجل اللواء المتقاعد أحمد عبد أبو السعود.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

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