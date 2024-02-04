قبول استقالة مدانات وإحالة مهيدات إلى التقاعد

قبول استقالة مدانات وإحالة مهيدات إلى التقاعد
التاريخ
2/4/2024 3:11:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات، وإحالة أمين عام وزارة الإدارة المحليَّة للشُّؤون الفنيَّة المهندس حسين مهيدات إلى التَّقاعد.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN04022024000208011052ID1107808224
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.