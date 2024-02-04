تعيين أحمد السواعي أمينا عاما لديوان المحاسبة

تعيين أحمد السواعي أمينا عاما لديوان المحاسبة
التاريخ
2/4/2024 3:11:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء تعيين أحمد السَّواعي أميناً عامَّاً لديوان المحاسبة.
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